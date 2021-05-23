يموت على الهدرة

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
814
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
مهمة الشخصيات المستنيرة بالعمل، وكل من أنعم الله عليهم بالصحة و رجاحة العقل، هي مساعدة المجتمع للارتقاء، بتوجيه أفراده الى فعل الخير، في مختلف مناحي الحياة لا الانخراط في دوامة من النقاشات العقيمة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فنحن بحاجة الى الفعل الحقيقي الذي يغير من واقعنا ويساعدنا على تجاوز مشكلاتنا.
لان كل حديث وكل "لغف" لا جدوى منه، ولا يجسد فعل ايجابي، لا يتعدى كونه ضوضاء تحدثها قطع قصدير في العراء.
مخ الهدرة: يموت على الهدرة...وكي تقولو يا الله يقول....والله غير الظروف ...او مشغول او تعبان.
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
14,900
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
هذا شخص ثرثار يحكي بزاف كلام
بورك فيك على الموضوع القيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
814
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال إلياس:
هذا شخص ثرثار يحكي بزاف كلام
بورك فيك على الموضوع القيم أخي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
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كل الشكر لكـِ ولهذا المرور الجميل الله يعطيكـِ العافيه يارب

خالص مودتي لكـِ وتقبلي ودي واحترامي
 
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