مجرد راي 03

مهمة الشخصيات المستنيرة بالعمل، وكل من أنعم الله عليهم بالصحة و رجاحة العقل، هي مساعدة المجتمع للارتقاء، بتوجيه أفراده الى فعل الخير، في مختلف مناحي الحياة لا الانخراط في دوامة من النقاشات العقيمة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فنحن بحاجة الى الفعل الحقيقي الذي يغير من واقعنا ويساعدنا على تجاوز مشكلاتنا .

لان كل حديث وكل "لغف" لا جدوى منه، ولا يجسد فعل ايجابي، لا يتعدى كونه ضوضاء تحدثها قطع قصدير في العراء.

مخ الهدرة: يموت على الهدرة...وكي تقولو يا الله يقول....والله غير الظروف ...او مشغول او تعبان .