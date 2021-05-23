المقطع الثاني في حقوق الزوجة

جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني قال هذه بتلك السبقة . رواه أبو داود .

ولقوله عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك " . ‌ صحيح الجامع

تطعمها من يدك وتسقيها بيدك ملاطفةً منك لها ولك الأجر قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص " وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك " صحيح أبي داود

ولقوله عليه الصلاة والسلام " إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر " . ‌ صحيح الجامع

انظروا إلى أحسن الناس خلقاً كيف كان يعامل أهل بيته وتعلموا منه ، تقول السيدة عائشة " كنت أتعرق العظم – أي أخذ اللحم بالأسنان - وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه " صحيح أبي داود

يساعد زوجته في البيت وخاصة إذا كان ذو عيال أو داهمهم ضيف إلى غير ذلك ، تقول السيدة عائشة " كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم " . ‌ صحيح الجامع

أن يصبر عليها إذا غضبت يوما ، قال عليه الصلاة والسلام " استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء رواه البخاري ومسلم وغيره وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها "