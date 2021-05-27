عرض بيع متوفر 300€ paysera مقابل ccp/baridimob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
_12amrane
المبلغ المتاح
300.00 أورو
سعر البيع
216.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
_12amrane

_12amrane

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
24 سبتمبر 2017
المشاركات
177
النقاط
7
العمر
31
محل الإقامة
tebessa
الجنس
ذكر
متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 216 دج
المصدر : صديق
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا


العمولة لا توجد
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