الحياة ليست عادلة، فلتعود نفسك على ذلك .

في المدرسة يعلمونك الدرس ثم يختبرونك, اما الحياة فتختبرك ثم تعلمك الدرس

قد تقصر الحياة وقد تطول , فكل شيء مرهون بالطريقة التي نحياها بها …

اصرخ لتعلم أنك ما زلتَ حيّاً وحيّاً وأن الحياة على هذه الأرض ممكنة

الحياة أمانة يعهد لك بها لا يحق لك يوم تُسترد منك أن تحتج لأنها في الحقيقة ليست ملكك

و إنما سر الحياة هو أن تبذل فى سبيل غاية

يجب أن تحب الحياة و تعرف كيف تموت

الحياة منفى قصير ليس المهم أن تعيش بل أن تعيش جيدا

أنا أعشق المصعد، لا أستعمله بدافع الكسل و انما من أجل التأمل، تضع اصبعك على الزر دون أي جهد ، تصعد الى الأعلى أو تنزل الى الأسفل، قد يتعطل و انت قابع فيه ، انه كالحياة تماما لا يخلو من العطب ، تارة أنت في الأعلى و تارة أنت في الأسفل

إن الحياة تبدو لي أقصر من أن تُنفق في تنمية البغضاء, وتسجيل الأخطاء .