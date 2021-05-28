✍️ التحريم 📔

يقول الله تعالى ( قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ....151 و152 من سورة الانعام )يقول الله تعالى ( وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَظ°ذَا حَلَالٌ وَهَظ°ذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ غڑ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ 116 النحل )يقول الله تعالى ( أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ 39 القلم )يقول الله تعالى ( وقد فصل لكم ما حرَّم عليكم)- من له سلطة التحريم ؟- ماهي المحرمات المذكورة في كتاب الله ؟ المُحْكم وتفصيله .- لماذا الله عز وجل ذكر كل المحرمات ؟ ولماذا لم يذكر كل الحلال .- اريد شرحا للأيات ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين ........)- لماذا الله عز وجل قال ( انجعل المسلمين كالمجرمين ) ولم يقل بدلا من المجرمين .الكافرين او المشركين ؟- ماذا تعني كلمة التحريم و النهي والمنع والحلال والطيبات ؟