✍️ عجائب الأم السبع 💖

Bfatiha

Bfatiha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 ماي 2021
المشاركات
24
النقاط
3
محل الإقامة
منتدي الامة الجزائرية
الجنس
أنثى




عجائب الأم السبع :

1 - الجلوس بقرب أمك نصف ساعة يعادل 6 جلسات عند طبيب نفسي متمكن .

2 - علمياً الأم تصدر موجات حميمة عند احتضانها تجعلك أكثر تفكراً وأستقراراً وأكثر اندماجاً مع من هم حولك .

3 - الأم هي الكائن الوحيد الذي يحتوي على جهاز استشعاري تنبؤي في حالات سوء القدر فلا تتعجب إذا منعتك من الذهاب أو الخروج حتى وإن كان للتنزه .

4 - علمياً" عندما تضع الأم يدها على موضع الألم في جسدك فإنه يتماثل فوراً بالشفاء ولو نفسياً.

5 - الأم وحدها القادرة على افتدائك بنفسها وإن لم يستدع الأمر .

6 - الأم قادرة بدعائها أن تغير مسار القدر إليك .

7 - الأم هي الكائن الوحيد الذي لا تستطيع أن تزيّف شعورك أمامه حتى باستخدام الخدع والحيل .
حفظ الله جميع الأمهات ورحم الأموات منهن

 
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