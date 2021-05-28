✍️ عجائب الأم السبع 💖

Bfatiha
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 ماي 2021
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- محل الإقامة
- منتدي الامة الجزائرية
- الجنس
- أنثى
عجائب الأم السبع :
1 - الجلوس بقرب أمك نصف ساعة يعادل 6 جلسات عند طبيب نفسي متمكن .
2 - علمياً الأم تصدر موجات حميمة عند احتضانها تجعلك أكثر تفكراً وأستقراراً وأكثر اندماجاً مع من هم حولك .
3 - الأم هي الكائن الوحيد الذي يحتوي على جهاز استشعاري تنبؤي في حالات سوء القدر فلا تتعجب إذا منعتك من الذهاب أو الخروج حتى وإن كان للتنزه .
4 - علمياً" عندما تضع الأم يدها على موضع الألم في جسدك فإنه يتماثل فوراً بالشفاء ولو نفسياً.
5 - الأم وحدها القادرة على افتدائك بنفسها وإن لم يستدع الأمر .
6 - الأم قادرة بدعائها أن تغير مسار القدر إليك .
7 - الأم هي الكائن الوحيد الذي لا تستطيع أن تزيّف شعورك أمامه حتى باستخدام الخدع والحيل .
حفظ الله جميع الأمهات ورحم الأموات منهن