عجائب الأم السبعة

عجائب الأم السبعة1- الجلوس بقرب أمّك نصف ساعة يعادل 6 جلسات عند طبيب نفسي متمكن .2- علمياً، الأم تصدر موجات حميمة عند احتضانها تجعلك أكثر تفكراً واستقراراً وهدوءاً، وأكثر اندماجاً مع من هم حولك .3- الأم هي الكائن الوحيد الذي يحتوي على جهاز استشعاري تنبؤي في حالات سوء القدر، فلا تتعجب إذا منعتك من الذهاب أو الخروج حتى وإن كان للتنزه .4- علمياً، عندما تضع الأم يدها على موضع الألم في جسدك فإنه يتماثل فوراً للشفاء ولو نفسياً .5- الأم وحدها القادرة على افتدائك بنفسها وإن لم يستدعِ الأمر .6- الأم قادرة بدعائها أن تغير مسار القدر إليك .7- الأم هي الكائن الوحيد الذي لا تستطيع أن تزيّف شعورك أمامه حتى باستخدام الخدع والحيل .⁦فاللهم ارحم أمي و اجعلها سيدة من سيدات أهل الجنة و ارحم كل أم و احفظها أينما وجدت.....اللهم امين يا رب العالمين اجمعين