إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 24,126
- نقاط التفاعل
- 27,435
- النقاط
- 976
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
عجائب الأم السبعة
1- الجلوس بقرب أمّك نصف ساعة يعادل 6 جلسات عند طبيب نفسي متمكن .
2- علمياً، الأم تصدر موجات حميمة عند احتضانها تجعلك أكثر تفكراً واستقراراً وهدوءاً، وأكثر اندماجاً مع من هم حولك .
3- الأم هي الكائن الوحيد الذي يحتوي على جهاز استشعاري تنبؤي في حالات سوء القدر، فلا تتعجب إذا منعتك من الذهاب أو الخروج حتى وإن كان للتنزه .
4- علمياً، عندما تضع الأم يدها على موضع الألم في جسدك فإنه يتماثل فوراً للشفاء ولو نفسياً .
5- الأم وحدها القادرة على افتدائك بنفسها وإن لم يستدعِ الأمر .
6- الأم قادرة بدعائها أن تغير مسار القدر إليك .
7- الأم هي الكائن الوحيد الذي لا تستطيع أن تزيّف شعورك أمامه حتى باستخدام الخدع والحيل .
فاللهم ارحم أمي و اجعلها سيدة من سيدات أهل الجنة و ارحم كل أم و احفظها أينما وجدت.....اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
1- الجلوس بقرب أمّك نصف ساعة يعادل 6 جلسات عند طبيب نفسي متمكن .
2- علمياً، الأم تصدر موجات حميمة عند احتضانها تجعلك أكثر تفكراً واستقراراً وهدوءاً، وأكثر اندماجاً مع من هم حولك .
3- الأم هي الكائن الوحيد الذي يحتوي على جهاز استشعاري تنبؤي في حالات سوء القدر، فلا تتعجب إذا منعتك من الذهاب أو الخروج حتى وإن كان للتنزه .
4- علمياً، عندما تضع الأم يدها على موضع الألم في جسدك فإنه يتماثل فوراً للشفاء ولو نفسياً .
5- الأم وحدها القادرة على افتدائك بنفسها وإن لم يستدعِ الأمر .
6- الأم قادرة بدعائها أن تغير مسار القدر إليك .
7- الأم هي الكائن الوحيد الذي لا تستطيع أن تزيّف شعورك أمامه حتى باستخدام الخدع والحيل .
فاللهم ارحم أمي و اجعلها سيدة من سيدات أهل الجنة و ارحم كل أم و احفظها أينما وجدت.....اللهم امين يا رب العالمين اجمعين