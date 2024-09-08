عجائب الأم السبعة

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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عجائب الأم السبعة

1- الجلوس بقرب أمّك نصف ساعة يعادل 6 جلسات عند طبيب نفسي متمكن .

2- علمياً، الأم تصدر موجات حميمة عند احتضانها تجعلك أكثر تفكراً واستقراراً وهدوءاً، وأكثر اندماجاً مع من هم حولك .

3- الأم هي الكائن الوحيد الذي يحتوي على جهاز استشعاري تنبؤي في حالات سوء القدر، فلا تتعجب إذا منعتك من الذهاب أو الخروج حتى وإن كان للتنزه .

4- علمياً، عندما تضع الأم يدها على موضع الألم في جسدك فإنه يتماثل فوراً للشفاء ولو نفسياً .

5- الأم وحدها القادرة على افتدائك بنفسها وإن لم يستدعِ الأمر .

6- الأم قادرة بدعائها أن تغير مسار القدر إليك .

7- الأم هي الكائن الوحيد الذي لا تستطيع أن تزيّف شعورك أمامه حتى باستخدام الخدع والحيل .⁦❤️

فاللهم ارحم أمي و اجعلها سيدة من سيدات أهل الجنة و ارحم كل أم و احفظها أينما وجدت.....اللهم امين يا رب العالمين اجمعين
 
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