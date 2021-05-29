🎶 التيك توك 🎶 -•-هلاك للأمة-•

وتلكم الطامة الكبرى عندما ترى فتيات وحتى نساء قاربن النصف قرن يعرضن مفاتنهن بالمجان تعرف انه لم يبقى للحياء ولا للرجولة ذرة في مجتمعنا هذا

ربي يهدينا هادا مانقولوا وشكرا على الموضوع بارك الله فيك