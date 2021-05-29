🎶 التيك توك 🎶 -•-هلاك للأمة-•

Bfatiha
:: عضو منتسِب ::
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- 26 ماي 2021
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- منتدي الامة الجزائرية
- الجنس
- أنثى
لقد بلغ الغرب هدفه يا سادة
و جرد المسلمين من قيمهم و أخلاقهم.
فتاة غرها جمالها فعرضته على ما يسمى بالتيك توك.
فالفرق بينك و بين فتاة الملاهي أنه ماتقدمينه من عروض رقص هي مجانية، أما عن الثانية فهي بالمقابل.
كشف هذا البرنامج عن تخنث مجتمعنا الذكوري و دياثة كل من يترك زوجته و ابنته بين أكناف التيك توك.
كيف لجيل كهذا أن يربي جيلا بعده،
- ماذا ننتظر من الجيل الآتي سوى الاحتراف في الإنحراف لا غير.
انها لأنتكاسة مخزية و عار لما وصل إليه حال شبابنا و بناتنا و ما آل اليه أقبح جيل انجبته الجزائر، اصبح العرض و الشرف سلعة مرمية بين أيدي الجميع
نعتذر للأعضاء عن بشاعة الوصف الذي هو في الحقيقة يستحق أكثر من هذا.
ربي يجيب الخير و يسترنا و يلطف بنا