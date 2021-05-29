🎶 التيك توك 🎶 -•-هلاك للأمة-•-

Bfatiha

Bfatiha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 ماي 2021
المشاركات
27
النقاط
3
محل الإقامة
منتدي الامة الجزائرية
الجنس
أنثى




لقد بلغ الغرب هدفه يا سادة
و جرد المسلمين من قيمهم و أخلاقهم.

فتاة غرها جمالها فعرضته على ما يسمى بالتيك توك.

فالفرق بينك و بين فتاة الملاهي أنه ماتقدمينه من عروض رقص هي مجانية، أما عن الثانية فهي بالمقابل.


كشف هذا البرنامج عن تخنث مجتمعنا الذكوري و دياثة كل من يترك زوجته و ابنته بين أكناف التيك توك.


كيف لجيل كهذا أن يربي جيلا بعده،
- ماذا ننتظر من الجيل الآتي سوى الاحتراف في الإنحراف لا غير.

انها لأنتكاسة مخزية و عار لما وصل إليه حال شبابنا و بناتنا و ما آل اليه أقبح جيل انجبته الجزائر، اصبح العرض و الشرف سلعة مرمية بين أيدي الجميع

نعتذر للأعضاء عن بشاعة الوصف الذي هو في الحقيقة يستحق أكثر من هذا.

ربي يجيب الخير و يسترنا و يلطف بنا


 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,729
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
وتلكم الطامة الكبرى عندما ترى فتيات وحتى نساء قاربن النصف قرن يعرضن مفاتنهن بالمجان تعرف انه لم يبقى للحياء ولا للرجولة ذرة في مجتمعنا هذا
ربي يهدينا هادا مانقولوا وشكرا على الموضوع بارك الله فيك
 
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