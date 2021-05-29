👀 طلة على مدينتي بوسعادة ✨

المساجد

الاعراس في مدينة بوسعادة

التحضير للخطبة في بوسعادة

اللباس التقليدي في بوسعادة:

الاكلات المشهورة في بوسعادة

بوسعادة مدينة جزائرية سياحية تقع على بعد 242 كلم جنوب العاصمة الجزائرية. من مسمياتها مدينة السعادةوكذا وبوابة الصحراء نظرا لكونها أقرب واحة إلى الساحل الجزائري.اترككم تشاهدون بعض من اماكن من مدينة بوسعادةاتمنى ان تنال اعجابكماشتهرت بوسعادة منذ القدم بمساجدها، ولعل أهمها هو مسجد العتيق أو النخلة أو سيدي ثامر، والذي بناه سيدي ثامر منذ أكثر من ثمان قرون، ومسجد البشير الإبراهيمي الذي اشتهر بزخرفته وبنائه الذي يشبه مساجد تركيا، ومسجد بلحطاب، مسجد الموامين، مسجد صلاح الدين الأيوبي، مسجد اسطيح، مساجد الحق / الفلاح، التقوى / الصحابة / ومسجد عمر بن عبد العزيز وطارق بن زياد وعائشة أم المؤمنين والمجاهد غيرها.تختلف أعراس مدينة بوسعادة بين الماضي والحاضر، إلا أن حاضرها في إقامة الأعراس لم ينسلخ من تقاليدها التي ما زالت الأسر البوسعادية تحافظ عليه، حيث تعد الأعراس البوسعادية في الوقت الحالي امتدادا للماضي.تبدأ الخطبة التي يحضر فيها أهل العريس حاملين معهم التمر والقهوة والسكر وما تسمى بـ(سعفاية الهناء) والتي تقوم بتوزيعها على الأهل والجيران فيما بعد، تبرّكا بهذا الزواج، بعد مدة يحضر أهل العريس الوليمة التي تسمى (الدفوع) وسميت بهذا الاسم ليدفع أهل العريس لأهل العرس الصَّداق، وتقام على شرف الضيوف والأقارب وليمة، ويقدم فيها الكسكس بلحم الضأن والشخشوخة التي تنعت بطبق (المبرم).أما العروس فترتدي جبة النايلي وردي مع محزمة طويلة تتدلى إلى القدمين والتي تدعى بـ”القصة” وبعض الحلي، إضافة إلى العنبر المصنوع من مواد عديدة أهمها البخور، وليلا يحضر أهل العريس ومعهم الكبش وخليط من الحلويات، كما يجلب أهل العريس معهم (الجهاز) وهو عبارة عن أنواع متنوّعة من الألبسة والأقمشة والعطور وما إلى ذلك فتقوم خالة العريس بإخراجه أمام النساء، وبعد ذلك تقوم كبيرة السن من أهل العريس بوضع الحنة في يد العروس وسط الزغاريد والأغاني النابعة من التقليد الموروث ولا تخلو من عبارات المدح والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم التالي أي يوم الخميس، يحضر أهل العريس لأخذ العروس إلى بيت الزوج، حيث تحمل أمتعتها في شاحنة.قديما لم تكن السلع متوفرة بهذا القدر الذي نراه اليوم، ولم تكن العروس تحمل كل هذه المستلزمات، بل كانت تأخذ معها مستلزمات بسيطة، وكانت تؤخذ فوق جمل مزين بهودج مزخرفأما اليوم فتؤخذ في موكب مزين بالسيارات الحديثة والجديدة، ليبقى البارود هو القاسم المشترك بين الماضي والحاضر، وتستقبلها أم العريس فتقدم لها “الدهان” وتمسحه على جدران البيت وهو دلالة للخير والخصب، ثم يُرحَّب بالضيوف فيقدم لهم المشروبات والمرطبات وفي الليل يقدم الأكل من طعام وكسكس وفواكه، وكل هذا تحت أنغام النايلي والذي عادة ما يكون حاضرا بقوة في أعراس مدينة بوسعادة وما جاورها، بعد ذلك يبدأ الضيوف في الانصراف وتؤخذ العروس إلى غرفتها تنتظر عريسها.وفي اليوم الثاني أي يوم الجمعة، يُؤتى بالعروس لتجلس مع أهل العريس، ليقوم حماها بوضع ربطة على خاصرها ويضع فيها النقود، تعبيراً لها عن فرحته بانضمامها إلى البيت العائلي، وبعد سبعة أيام يقوم أهلُ العروس بذبح شاة فتُطهى مع الكسكس وتُنقل في قصعة كبيرة جدا مزيّنة بالبيض وحبات الحلوى لتنقلها إلى بيت زوجها، لتشرع بعد ذلك في الأعمال المنزلية وتبدأ معها الحياة الزوجية.اما عن اللباس التقليدي في بوسعادة عند النساء:لباس الملحفة التقليدي لمدينة بوسعادة هذا الزي التقليدي الذي يرمز للحياء والحشمة غالبا ما تكون مصنوعة من نسيج ذي جودة عالية؛حيث تتغطى وتتدثر به المرأة بشكل كلي ماعدا فتحة على مستوى العينين من أجل الرؤية غالبا ما يكون أبيض اللون، الذي يرمز إلى خصوصية هذه المدينة وأحد المميزات الاجتماعية الأصيلة.هذه صورة للملحفة البوسعاديةماكولات تقليدية صحية ورثناها على اجدادنا طيبة المذاق ولها قيمة غذاءية صحية مازالت مدينة بوسعادة تحتفظ بتجهيز هذه الاكلات اللذيذة ولا يخلو بيت من رائحة الشخشوخة والزفيطي والمطلوع والمختومة ومن غير المناسبات واوقات الضيافة.تستقبلك العائلة البوسعادية ضيوفها بهذه الاطباق الشهية والحارة على الاغلب . كما تعتبر أكلة الزفيطي الأكلة الأكثر شعبية في بوسعادة الواقعة في ولاية المسيلةنترككم مع بعض الصور للاكلات البوسعادية1- الزفيطي2- شخشوخة بوسعاديةعرفت بوسعادة منذ القدم كمركز تجاري مهم ينتج ويسوق فيها الحلي والمجوهرات الفضية والسجاد والصناعات التقليدية أخرى كالخناجر(الموس البوسعادي) التي حمل اسم المدينة، إضافة لكونها مركزا تجاريا للرحالة، فهي موقع سياحي وطني خاصة في فصل الشتاء، وتشتهر في الصيف بجمال منظر الواد المسمى واد بوسعادة وأهم مناطق الواد هي: طاحونة فريرو، قلتة الجمل، جنان الرومي، الحجرة الطايحة، المقطع، المغارات السبعة، عين بن سالم.وفي الاخير تقبلوا فائق الاحترام والتقديراتمنى ان ينال موضووعي اعجابكم