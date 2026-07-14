الشهيد مختاري صالح

- البطل الشهيد إن شاء الله مختاري صالح (1934-1960)، جاسوس الثورة الذي ارهق السلطات الفرنسية ومخابراتها العسكرية.

كان الشهيد إن شاء الله مختاري صالح تقني سامي بالجيش الفرنسي، حيث اوكلت له مهام حساسة داخل النظام الفرنسي مما جعله يحضى بمكانة خاصة عند جبهة التحرير الوطني التي اوكلت له مهمة التكفل بالجانب اللوجيستي بما في ذلك الاسلحة والذخيرة وخاصة قطع غيار المتفجرات وتركيبها، و وصل الامر بالشهيد للوصول إلى كبار قادة الجيش الفرنسي وملازمتهم، حيث لعب دوره باحترافية عالية واتقان محكم قل نظيره.



كان الشهيد ان شاء الله قائد لمجموعة فدائيين ينشط تحت قيادة المنطقة الحرة قسم مدينة الحراش، حيث إتخذ من متجر عائلته بمدينة الحراش ورشة لتركيب القنابل ومخزن للاسلحة التي كان من عادته تهريبها من ثكنات العدو.



ولم تتمكن عناصر المخابرات الفرنسية من كشف امره إلا بعد وشاية ، وتم مراقبة المتجر والتأكد من خباياه والتوصل إلى علاقة مختاري صالح بالموضوع.



تكفل الجنرال Massu بنفسه برفقة فصيلة من المظليين لإلقاء القبض عليه بحي المسلمين سنة 1959، ويحكى ان الجنرال سقط من سطح المنزل وهو يحاول ان يكون اول من يلقي القبض على الشهيد البطل مختاري صالح.



تم اعدامه في سرية تامة مثله مثل الكثير من ابطال الثورة ولا يعلم له قبر إلى يومنا هذا.



اكدت خلية الحراش لعائلة الشهيد انه تم اعدامه سنة 1960.



رحم الله شهدائنا الابرار وجزاهم المولى تعالى عنا خير جزاء والمجد والخلود لشهدائنا الاشاوس ولتحيا الجزائر الشامخة.



- البطل الشهيد إن شاء الله مختاري صالح (1934-1960)، جاسوس الثورة الذي ارهق السلطات الفرنسية ومخابراتها العسكرية.