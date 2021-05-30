✍️ شباب الغرب وشبابنا 📔

عندما ترى الشاب الأمريكى يبرمج أحد ألعاب الكمبيوتر !! والشاب العربى يضيع وقته فى اللعب عليها فلا تتعجب !! عندما يبتكر شابان محرك البحث الشهير جوجل وتجد العرب يستخدمونه فى البحث عن الإباحيات فلا تتعجب !! حينما يستخدم الغرب الجوال لإدارة أعمالهم بينما العرب يتباذرون فى دفع فواتير المكالمات وسماع الأغانى والفيديوهات التافهة فلا تتعجب !! حينما تبحث عن مقال طبى على شبكة الإنترنت وتجد أن كاتبه طالب إسرائيلي فلا تتعجب !! حينما تجد الشاب الأمريكى يقرأ كتابا فى المواصلات بينما العربي مشغول بمشاجرة الركاب ومعاكسة الفتيات فلا تتعجب !! حينما تجد المستشرقين الأجانب و الباحثين الغير المسلمين يدرسون القرآن و السنة و بعض المسلمين يتشاجرون على فرق الكرة والفيديو كليب فلا تتعجب !! وعندما ترى العرب يقرأون هذا و لا يتأثرون فلا تتعجب !!