المطويات وسيلة دعوية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. أما بعـد:-



لقد تعددت وسائل الدعـوة ، وأصبح الدعـاة اليوم يستطيعون أن يمارسوا الدعـوة عبر وسائل كثيرة ، فلم تعد الدعوة محصورة في خطبة، أو موعـظة أو درس بل قد وجدت ولله الحمد وسائل كثيرة للدعوة إلى الله، وقد جربت هذه الوسائل وأبدت نجاحاً كبيراً.



من هذه الوسائل المطويات، وهي عبارة عن مواضيع تكتب في ورقة واحدة ثم تلف ، ومعروفة لدى الجميع وهي سهلة التناول، قصيرة الكلمات ،جذابة المنظر ، لا تأخذ وقتاً في قراءتها ، تعالج موضوع محددا ، ولقد أصدرت بعض دور النشر، جملة من المطويات بمظهر جميل وجذاب يلفت الأنظار ، ويشد القارئ إليهـا.



وفأهم مزاياها إذن أنها سهلة قصيرة جذابة لا تأخذ من القارئ سوى بضع دقائق وتحوي معلومات مركزة ومفيدة .



أهـدافهـا:

1. توعية الناس بأمور دينهـم بأسلوب سهل وواضح.

2. إيجاد وسائل دعوية سهلة من خلال توزيعها في قطاعات مختلفة من الناس وبأسعار رمزيـة.

3. اختيار موضوعات تمس واقع الناس وتهم حياتهم اليوميـة.

4. تصحيح كثير من الانحرافات العقدية والأخلاقيـة والسلوكيـة.

5. غرس مبادئ وأفكار إسلاميـة في نفوس الناس. وغير ذلك من الأهداف .



أقسـام المطويات:

يمكن أن نقسم المطويات بحسب المواضيع التي تطرح فيها ومن ذلك:



أولاً: العقيدة الإسلاميـة:

وذلك كمعالجتها حديثها عن موضوع أو مفهوم عقدي وقع الانحراف فيه ، أو جهلت أهميته ومكانته في حياة الناس مثل بيان معنى لا إله إلا الله وشروطها وأركانها، أو نواقض الإسلام، أو بيان عقيدة الولاء والبراء وحكم سب الله عز وجل أو الرسول صلىىالله عليه وسلم أو مخالفات في الرقيـة ، التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين الابتداع في الدين والاحتفال بالمولد ، حكم السحر والكهـانـة ، عيد الحب... وما إلى ذلك من المواضيع أوالمفاهيم العقدية.



ثانياً: الفقـه:

وفيها تنشر المواضيع الفقهية مثل الصلاة شروطها وأركانها ومكانتها في الإسلام وأحكام صلاة المريض وطهارته وغيره من أهل الأعذار ، والأضحيـة وأحكامهـا، وضوابط العبادة الصحيحة، ، وصفة الحج والعمرة، والزكـاة، ، صفة الصوم وصوم النبي صلى الله عليه وسلم...وما إلى ذلك.



ثالثا: الأخلاق والآداب:

وهي تعالج فيها مواضيع تحث على خلق فاضل أو تحذر من خلق رذل أو تبين معناهما كالحديث عن : حسن الخلق عامة ، أوبر الوالدين ، وحسن العشرة ، وأدب الطريق ، وإفشاء السلام، وحكم المزاح، والحيـاء ، وترك الغضب، سلامة الصدر...إلخ



رابعاً: المرأة والأسرة والتربيـة:-

ويتحدث فيها عن مواضيع تهم المرأة المسلمة في دينها ودنياها كالحديث عن الأم مكانتها ودورها أو الحديث عن الحجاب وأحكام زينة المرأة ، أو تحرير المرأة، وخطر مشاركة المرأة الرجل في ميدان عمله أو مواضيع تتعلق بالفتاة المسلمة مثل إليك يا ابنتي ، وأفيقي يا فتاة الإسلام ، وفتاة لا تعجبني أو الحديث عن مواضيع تهم الأسرة المسلمة وصلاحها السير بها نحو حياة هنيئة مطمئنة آمنة أو أمور تفسد العلاقات الأسرية وتسعى بها نحو التفكك والضياع ،كالحديث عن : الوسائل المفيدة للحياة السعيدة ،أو أخطار تهدد الأسرة ، وأطفالنا ومعاني الرجولة، ويا بنتي ،... وغيرها من المواضيع .



خامساً: الرقائق والمواعظ:

وصورتها مواضيعها واضحة معروفة تتركز في الحديث عن : الأعمال المضاعفـة الأجور كالشكر والحمد والاستغفار ، وفضائلها ، أو الحديث عن المحاسبة والتفكر في حال الدنيا ومآلها والآخرة وأهوالها وغير ذلك من المواضيع التي تكون هدفها ترقيق النفس وتهذيبها ...



سادساً: الدعـوة:

وبها تعالج مواضيـع ذات علاقة بالدعوة إلى الإسلام والسبل الموصلة إلى الهداية أو المانعة من الاستقامة كالحديث عن موانع الهداية وطرق الاستقامة والبدايل الدعوية أو الحديث عن أن : الإسلام هو الحل والتعريف بدين الإسلام ،... الخ.



سابعاً: السيرة والتاريخ :

كالدروس والعبر من الهجرة ، والغزوات والمواقف ، والمشاهد وفضائل الصحابة ، ومعرفة الأنبياء ، وسير الصالحين والاقتداء بهم ... الخ.



ثامناً: متفرقات وذلك مثل:

مثل : فانكحوا ما طاب لكم ، الوصيـة الوصيـة، فلنتصارح يا أبي، الألفيـة القادمـة ... الخ.



وفي الأخير: أعود وأؤكد على أهمية المطوية وأثرها في الدعوة إلى الله عز وجل ، لما تتمتع به من مزايا في هذا الجانب نسـال الله أن يهدينا لما يحبه ويرضاه أن ولي ذلك والقادر عليه ...



وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم