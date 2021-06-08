السلام عليكم.

هادي اول مشاركة لي. اختكم فاطمة من المغرب الشقيق. يشرفني ننضم ليكم فهاد المنتدى الرائع. وان شاء الله نكون مفيذة ومستفيذة.

حلمي ندير صفحة فالفيس تاع تكشيطات وقفاطين مغربية. إن شاء الله نبدى فيها هاد الايام ونفكر نستهدف الجزاير او تونس.

السؤال هل فيه طريقة يتوصل بيها الزبون بالبضاعة تسليم واستلام. واشنو هي المشاكل اللي ممكن تواجهني بحكم اني مازال ماعنديش خبرة. وباش تنصحوني ولكم جزيييل الشكر.