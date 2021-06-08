بدون إجابة انشاء صفحة عالفيس وبيع منتوج مغربي

Fati78

Fati78

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 جوان 2021
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
42
محل الإقامة
المغرب
الجنس
أنثى
السلام عليكم.
هادي اول مشاركة لي. اختكم فاطمة من المغرب الشقيق. يشرفني ننضم ليكم فهاد المنتدى الرائع. وان شاء الله نكون مفيذة ومستفيذة.
حلمي ندير صفحة فالفيس تاع تكشيطات وقفاطين مغربية. إن شاء الله نبدى فيها هاد الايام ونفكر نستهدف الجزاير او تونس.
السؤال هل فيه طريقة يتوصل بيها الزبون بالبضاعة تسليم واستلام. واشنو هي المشاكل اللي ممكن تواجهني بحكم اني مازال ماعنديش خبرة. وباش تنصحوني ولكم جزيييل الشكر.
 
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