روائع نزار قباني

لا تيأس إذا تعثرت أقدامك و سقطت في حفرة واسعه .. فسوف تخرج منها و أنت أكثر تماسكا وقوة والله مع الصابرينلا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك فسوف تجد من ينزع السهم و يعيد لك الحياة و الابتسامهلا تضع كل أحلامك في شخص واحد و لا تجعل رحلة عمرك وجه شخص تحبه مهما كانت صفاته و لا تعتقد أن نهايه الأشياء هي نهاية العالم فليس الكون هو ما ترى عيناكلا تنتظر حبيباً باعك و انتظر ضوءاً جديداً يمكن أن يتسلل إلى قلبك الحزين فيعيد لأيامك البهجة ويعيد لقلبك نبضه الجميللا تحاول البحث عن حلم خذلك و حاول أن تجعل من حالة الإنكسار بداية حلم جديدلا تنظر الى الأوراق التي تغير لونها و بهتت حروفها .. وتاهت سطورها بين الألم و الوحشه سوف تكتشف أن هذه السطور ليست أجمل ما كتبت و أن هذه الأوراق ليست اخر ما سطرتويجب أن تفرق بين من وضع سطورك في عينيه و من القى بها للرياح لم تكن هذه السطور مجرد كلام جميل عابر و لكنها مشاعر قلب عاشها حرفاً حرفاً و نبض إنسان حملها حلماً و اكتوى بنارها ألماًلا تكن مثل مالك الحزين هذا الطائر العجيب الذي يغني أجمل الحانه و هو ينزف فلا شيء في الدنيا يستحق من دمك نقطة واحدهإذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك و حاصرتك تلال الجليد من كل مكان فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي و انظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني و سوف ترى الشمس و هي تلقي خيوطها الذهبيه فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمراً جديداً و حلماً جديداً .. وقلباً جديداًإدفع عمرك كاملاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً لإحساس صادق وقلب يحتويك و لا تدفع منه لحظة في سبيل حبيب هارب أو قلب تخلى عنك بلا سببلا تسافر الى الصحراء بحثاً عن الاشجار الجميله فلن تجد في الصحراء غير الوحشة و انظر الى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها و تسعدك بثمارها .. وتشجيك بأغانيهالا تحاول أن تعيد حساب الأمس و ما خسرت فيه .. فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى و لكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراق أخرى فانظر الى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض فقد صارت جزءاً منهاإذا كان الأمس ضاع .. فبين يديك اليوم و إذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل .. فلديك الغد.. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود و لا تأسف على اليوم .. فهو راحل و احلم بشمس مضيئه في غد جميلإننا أحياناً قد نعتاد الحزن حتى يصبح جزءاً منا و نصير جزءاً منه.. وفي بعض الأحيان تعتاد عين الإنسانعلى بعض الألوان ويفقد القدرة على أن يرى غيرها .. ولو أنه حاول أن يرى ما حوله لأكتشف أن اللون الأسود جميل .. ولكن الأبيض أجمل منه و أن لون السماء الرمادي يحرك المشاعر والخيالولكن لون السماء أصفى في زرقته .. فابحث عن الصفاء ولو كان لحظة .. و ابحث عن الوفاء و لو كان متعباً و شاقاً وتمسك بخيوط الشمس حتى ولو كانت بعيده و لا تترك قلبك ومشاعرك وأيامك لأشياء ضاع زمانهاإذا لم تجد من يسعدك فحاول أن تسعد نفسك و إذا لم تجد من يضيء لك قنديلاً .. فلا تبحث عن اخر أطفأهو إذا لم تجد من يغرس في أيامك ورده فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهماً و مضىأحياناً يغرقنا الحزن حتى نعتاد عليه .. وننسى أن في الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تسعدنا و أن حولنا وجوهاً كثيرة يمكن أن تضيء في ظلام أيامنا شمعة .. فابحث عن قلب يمنحك الضوء و لا تترك نفسك رهينة لأحزان الليالي المظلمةاضافه مني على هذا الكلام ما أجمل العيش في مكان تشعر بكل من حولك يحبونك.. لان الحياه لا قيمه له ما دمت لا تشعر بحب الأخرين لك ...و ما دمت لا تشعر بوجودك في هذه الحياة ... وبوجود الحب والتآلفوالأنتماء و الأخلاص .... هذه كلمات تجعل ممن يتصفون بها اناسا رائعين ... نحن بحاجه الأختلاط بالبشر ..فلا يمكن بل مستحيل ان يعيش الأنسان وحيدا وبعيدا عن البشر... فلا وجود إلى انسان كامل على وجه الأرض ولأننا بشر ونحتاج إلى المحبة والتعاون علينا ان نتعلم كيف نحب قبل ان نجرح الأخرين ..... وان نتعلم كيف يمكن نتفاهم وبالتالي نتعلم كيف نعيش بسلاااام .....وهذا ما تعلمته من هذه الحياه بأنها الحياة موانىء والعمر سفر ولمـــــــــــــــــــــــــــــاذا ؟لم تعلمنا بأنها قاسيه علينا وعلى قلوبنا ولمـــــــاذا تتلاعب الأيام بسفينة حياتنا..وعلمتني ان لا نمشي وراء العاطفه بدون استعمال العقل في دروبنا حتى نعيش بسلااااااااااام ...