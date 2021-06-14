نتائج مسابقة آجمل تصميم , رسم رمضانــــــي

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,062
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى

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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين


اهلا وسهلا بكم اعضاء و زوار اللمة الجزائرية ها نحن اليوم نعلن لكم نتائج المسابقة مع اعتذاري عن التاخر في اعلان نتيجتها
كانت مشاركاتكم كالآتي :
www.4algeria.com

فهرس مشاركات مسابقة آجمل تصميم , رسم رمضانــــــي

هنا يتم تجميع مواضيع المشاركة في مسابقة آجمل تصميم , رسم رمضانــــــي https://www.4algeria.com/forum/t/494956/ @ملكة زوجي https://www.4algeria.com/forum/t/494961/ @صانعة الإبتسامة https://www.4algeria.com/forum/t/494886/ @عبدالرؤوف بوجمع...
www.4algeria.com www.4algeria.com


وعليه فالفائز معنا هي الاخت :

@solama

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تتحصل على وسام
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الآما المشاركين معنا و لتميزكم وسام

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@ملكة زوجي

@صانعة الإبتسامة

@عبدالرؤوف1

@إلياس

@ام أمينة

@سكون الفجر

@وحي القلم

@PRENNSEE89521

@ناصر dz


الف مبرووك للجميع و بارك الله فيكم



 
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