نتائج مسابقة آجمل تصميم , رسم رمضانــــــي

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اهلا وسهلا بكم اعضاء و زوار اللمة الجزائرية ها نحن اليوم نعلن لكم نتائج المسابقة مع اعتذاري عن التاخر في اعلان نتيجتها
كانت مشاركاتكم كالآتي :
فهرس مشاركات مسابقة آجمل تصميم , رسم رمضانــــــي
هنا يتم تجميع مواضيع المشاركة في مسابقة آجمل تصميم , رسم رمضانــــــي https://www.4algeria.com/forum/t/494956/ @ملكة زوجي https://www.4algeria.com/forum/t/494961/ @صانعة الإبتسامة https://www.4algeria.com/forum/t/494886/ @عبدالرؤوف بوجمع...
www.4algeria.com
وعليه فالفائز معنا هي الاخت :
@solama
تتحصل على وسام
الآما المشاركين معنا و لتميزكم وسام
@ملكة زوجي
@صانعة الإبتسامة
@عبدالرؤوف1
@إلياس
@ام أمينة
@سكون الفجر
@وحي القلم
@PRENNSEE89521
@ناصر dz
الف مبرووك للجميع و بارك الله فيكم