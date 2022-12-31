تكريمات منتدى تقنيات التصوير و الجرافيك Graphic Design السنوية 2022

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 12,275
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
الصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اهلاً وسهلاً بجميع زوار وأعضاء ومشرفين ومراقبين منتدى عالم التصميم والرسم
نقوم بتكريم كل من تميز معنا في المنتدى خلال سنة كاملة من العطاء و التميز وكل من كرس وقته من أجل خدمة المنتدى ومن أجل الإرتقاء به
ونحب أن نشكركم على كل ما قدمتموه طوال هذه الفترة ، وتستحقون أكثر من ذلك بكثير وعلى بركة الله نبدأ بالتكريم
أبناء و بنات اللمة:
@الورد الأحمر
@Golden Man
@عبدالرؤوف1
@سكون الفجر
@بنت الـ25
وسام التمييز لقسم التصميم و الجرافيك
مبارك لكم جميعا ـ،,
منتدى تقنيات التصوير و الجرافيك Graphic Design