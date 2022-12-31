تكريمات منتدى تقنيات التصوير و الجرافيك Graphic Design السنوية 2022



الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً



الصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين





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