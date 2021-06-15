إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
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- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
أجمل عبارة....
أجمل عبارة....
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أجمل ما نطقه لساني و صدّقه قلبي...
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أروع حروف لفظتها شفتاي...
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أحسن عبارة لها وقعٌ خاص و اثرٌ عميق...
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أفضل ما يمكن لنفسي ان تعبّر من خلاله عن ما تشعره من امتنان و فضل....
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عبارة من كلمتين تسرني مهما كانت حالي...
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حين اشعر بالضيق تبعث فيّ الامل و الرضا...
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حين اشعر بالسعادة تزيد سعادتي و تشرح قلبي...
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هذه العبارة هي :
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الحمد لله
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الحمد لله على كل نَفَس ....
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الحمد لله على كل لحظة في حياتي....
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الحمد لله على كل خطوة اخطوها....
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الحمد لله على كل فرجٍ و ضيق....
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الحمد لله على ما بي من نِعم و فضل ...
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الحمد لله الذي جعلني أحمده....
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سامحني يا رب فكل ما يمكنني ان افعله امام عظيم ما انعمت عليّ هو ان اقول :
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الحمد لله