أجمل عبارة....

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,157
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر

أجمل عبارة....




أجمل عبارة....
....
أجمل ما نطقه لساني و صدّقه قلبي...
....
أروع حروف لفظتها شفتاي...
....
أحسن عبارة لها وقعٌ خاص و اثرٌ عميق...
....
أفضل ما يمكن لنفسي ان تعبّر من خلاله عن ما تشعره من امتنان و فضل....
....
عبارة من كلمتين تسرني مهما كانت حالي...
....
حين اشعر بالضيق تبعث فيّ الامل و الرضا...
....
حين اشعر بالسعادة تزيد سعادتي و تشرح قلبي...
....
هذه العبارة هي :
....
الحمد لله
....
الحمد لله على كل نَفَس ....
....
الحمد لله على كل لحظة في حياتي....
....
الحمد لله على كل خطوة اخطوها....
....
الحمد لله على كل فرجٍ و ضيق....
....
الحمد لله على ما بي من نِعم و فضل ...
....
الحمد لله الذي جعلني أحمده....
....
سامحني يا رب فكل ما يمكنني ان افعله امام عظيم ما انعمت عليّ هو ان اقول :
....
الحمد لله​
 
sana barhoumi

sana barhoumi

:: عضو مُتميز ::
إنضم
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العمر
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محل الإقامة
Sétif
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كلمة الحمد لله تجعل القلب على البلاء صابراً فالناس أخطأت التقدير تقول لماذا الله ابتلاني بحادث مروري فقدت فيه القدرة على السير ولدي أسرة وأولاد ولا استطيع اعالتهم بعد هذا الحادث المروري ولماذا إختر هذا الوقت بالذات وكثير من الأسئلة التي فيها نقمة على ما كان مقدراً من الله عز وجل لعل الله سلب نعمة وأعطى نعما أو حط عن العبد خطايا ونحن نعلم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة.
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,157
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الحمد لله رب العالمين
قال sana barhoumi:
كلمة الحمد لله تجعل القلب على البلاء صابراً فالناس أخطأت التقدير تقول لماذا الله ابتلاني بحادث مروري فقدت فيه القدرة على السير ولدي أسرة وأولاد ولا استطيع اعالتهم بعد هذا الحادث المروري ولماذا إختر هذا الوقت بالذات وكثير من الأسئلة التي فيها نقمة على ما كان مقدراً من الله عز وجل لعل الله سلب نعمة وأعطى نعما أو حط عن العبد خطايا ونحن نعلم أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة.
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