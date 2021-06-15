

أجمل عبارة....









أجمل عبارة....

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أجمل ما نطقه لساني و صدّقه قلبي...

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أروع حروف لفظتها شفتاي...

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أحسن عبارة لها وقعٌ خاص و اثرٌ عميق...

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أفضل ما يمكن لنفسي ان تعبّر من خلاله عن ما تشعره من امتنان و فضل....

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عبارة من كلمتين تسرني مهما كانت حالي...

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حين اشعر بالضيق تبعث فيّ الامل و الرضا...

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حين اشعر بالسعادة تزيد سعادتي و تشرح قلبي...

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هذه العبارة هي :

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الحمد لله

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الحمد لله على كل نَفَس ....

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الحمد لله على كل لحظة في حياتي....

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الحمد لله على كل خطوة اخطوها....

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الحمد لله على كل فرجٍ و ضيق....

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الحمد لله على ما بي من نِعم و فضل ...

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الحمد لله الذي جعلني أحمده....

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سامحني يا رب فكل ما يمكنني ان افعله امام عظيم ما انعمت عليّ هو ان اقول :

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الحمد لله​