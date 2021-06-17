طريقة عمل الكريم كراميل مثل المحلات

سمية حسن
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لطالما كانت طريقة الكريم كراميل هذه هي الوصفة المفضلة لدي. في الواقع ، كان بإمكاني الحصول على كريم كراميل للحلوى كل يوم. أكثر ما يدهشني هو أنه مصنوع من أربعة مكونات فقط.
كانت هذه الحلوى تحظى بشعبية كبيرة في المطاعم الفرنسية ، وهي رخيصة الصنع وتتميز بسهولة تحضيرها مسبقًا. مثالي لحفلات العشاء.
باستخدام أربعة مكونات فقط ، قم بشراء أفضل منتج عالي الجودة يمكنك تحمل تكلفته. استخدم دائمًا الحليب كامل الدسم ، ولا تشتري أبدًا قليل الدسم ، في الواقع لا تشتريه أبدًا تحت أي ظرف من الظروف. استخدم حبوب الفانيليا الحقيقية أو على الأقل مستخلص حبوب الفانيليا الحقيقي وليس تلك الإصدارات المعملية المصنوعة من الفانيليا المزيفة , تعلمي طريقة عمل الارز باللبن
لا ينبغي أن يكون لكريم الكراميل المثالي أي علامة على وجود فقاعات على الجانبين. لا ينبغي أن يكون لون الكراميل داكنًا جدًا لأنه سيكون مرًا أو فاتحًا لأنه لا يحتوي على نكهة. القليل من المرارة يحظى بتقدير كبير.
يحتاج كريم الكراميل للراحة في الثلاجة ليوم واحد على الأقل. سيؤدي ذلك إلى إذابة الكراميل المتصلب بحيث يكون لديك طبقة علوية لطيفة. إذا كنت تفكر في ذلك مبكرًا جدًا ، وأحيانًا أكون مذنبًا تمامًا في ذلك! معظم حبات الكراميل ستلتصق بقاع الوعاء ، لذا من الأفضل الانتظار.
إذا اتبعت هذه الوصفة بدقة ، ستحقق الكمال. شاهد الفيديو كيفية طهي كريمة الكراميل المثالية ، باستخدام أربعة مكونات فقط. بالعافية!
مكونات
400 جرام - 14 أونصة سكر أو كوبين تقريبًا (استخدم نصف الكراميل)
7 بيضات (أربعة كاملة ، ثلاثة صفار)
1 لتر - 1 لتر حليب. (حليب صافي)
1 حبة فانيليا
خطوات
الخطوة 1
أضف نصف السكر إلى وعاء الخلط. يسخن الفرن إلى 160 درجة مئوية
الخطوة 2
كسر 4 بيضات كاملة بالإضافة إلى 3 صفار البيض وإضافة السكر.
الخطوه 3
ضعي الحليب في قدر ، وضعيه على موقد على نار عالية حتى الغليان.
الخطوة 4
قطعي حبة الفانيليا إلى نصفين واكشطي جميع البذور.
الخطوة الخامسة
أضيفي البذور إلى خليط البيض وحبوب الفانيليا إلى الحليب.
الخطوة 6
تخلط جميع المكونات باليد لمدة دقيقتين.
الخطوة 7
بمجرد أن يغلي الحليب تقريبًا ، اخلطه مع الخليط مع الخفق السريع.
الخطوة 8
بالنسبة للكراميل ، ضعي ما تبقى من السكر في قدر على نار عالية مع القليل من الماء بما يكفي للنقع ، حوالي ربع كوب.
الخطوة 9
صفي المزيج في منخل ناعم لإزالة الفانيليا وأي كتل بيض مطبوخ.
الخطوة 10
بمجرد أن يتحول لون الكراميل إلى اللون البني ، رجي القدر حتى يمتزج بشكل متساوٍ ، ولا تدعه يغمق كثيرًا لأنه سيصبح مرًا. تصب في قوالب داريول أو رامكين. (كن حذرا جدا لأن الكراميل حار جدا)
الخطوة 11
دع الكراميل يبرد لمدة 5 دقائق ثم املأ القوالب بالخليط.
الخطوة 12
ضع القوالب في طبق خبز كبير ، واملأ الطبق بماء الصنبور الساخن (Bain Marie) في منتصف الطريق وضعه في الفرن لمدة 40 دقيقة على 160 درجة مئوية - 320 فهرنهايت في الفرن الحراري.
الخطوة 13
بمجرد طهيها ، أخرجها من الفرن وأخرج القوالب من الماء للتبريد. اتركيه ليبرد لمدة ساعتين على الأقل ، للحصول على أفضل النتائج لمدة يوم إلى يومين في الثلاجة.
نصائح صغيرة
تذوب صلصة الكراميل وتكون كمية أكبر بعد يوم أو يومين في الثلاجة. لفك القالب ، ادفع للأصابع حول الحواف ، ضع الكريمة رأسًا على عقب على طبق وهز اللوحة مع إمساك القالب بقوة. يجب أن يخفف الكريم. يتم طهي كريمة الكراميل بمجرد أن تبدو مثل الهلام ، لا تفرط في طهيها. إذا كان الفرن ساخنًا جدًا ، فستحصل على فقاعات قبيحة على الجانبين. الحبة السوداء فوق كريم الكراميل هي مؤشر على الفانيليا الطبيعية التي يحظى بتقدير كبير من قبل الطهاة الفرنسيين.
كانت هذه الحلوى تحظى بشعبية كبيرة في المطاعم الفرنسية ، وهي رخيصة الصنع وتتميز بسهولة تحضيرها مسبقًا. مثالي لحفلات العشاء.
باستخدام أربعة مكونات فقط ، قم بشراء أفضل منتج عالي الجودة يمكنك تحمل تكلفته. استخدم دائمًا الحليب كامل الدسم ، ولا تشتري أبدًا قليل الدسم ، في الواقع لا تشتريه أبدًا تحت أي ظرف من الظروف. استخدم حبوب الفانيليا الحقيقية أو على الأقل مستخلص حبوب الفانيليا الحقيقي وليس تلك الإصدارات المعملية المصنوعة من الفانيليا المزيفة , تعلمي طريقة عمل الارز باللبن
لا ينبغي أن يكون لكريم الكراميل المثالي أي علامة على وجود فقاعات على الجانبين. لا ينبغي أن يكون لون الكراميل داكنًا جدًا لأنه سيكون مرًا أو فاتحًا لأنه لا يحتوي على نكهة. القليل من المرارة يحظى بتقدير كبير.
يحتاج كريم الكراميل للراحة في الثلاجة ليوم واحد على الأقل. سيؤدي ذلك إلى إذابة الكراميل المتصلب بحيث يكون لديك طبقة علوية لطيفة. إذا كنت تفكر في ذلك مبكرًا جدًا ، وأحيانًا أكون مذنبًا تمامًا في ذلك! معظم حبات الكراميل ستلتصق بقاع الوعاء ، لذا من الأفضل الانتظار.
إذا اتبعت هذه الوصفة بدقة ، ستحقق الكمال. شاهد الفيديو كيفية طهي كريمة الكراميل المثالية ، باستخدام أربعة مكونات فقط. بالعافية!
مكونات
400 جرام - 14 أونصة سكر أو كوبين تقريبًا (استخدم نصف الكراميل)
7 بيضات (أربعة كاملة ، ثلاثة صفار)
1 لتر - 1 لتر حليب. (حليب صافي)
1 حبة فانيليا
خطوات
الخطوة 1
أضف نصف السكر إلى وعاء الخلط. يسخن الفرن إلى 160 درجة مئوية
الخطوة 2
كسر 4 بيضات كاملة بالإضافة إلى 3 صفار البيض وإضافة السكر.
الخطوه 3
ضعي الحليب في قدر ، وضعيه على موقد على نار عالية حتى الغليان.
الخطوة 4
قطعي حبة الفانيليا إلى نصفين واكشطي جميع البذور.
الخطوة الخامسة
أضيفي البذور إلى خليط البيض وحبوب الفانيليا إلى الحليب.
الخطوة 6
تخلط جميع المكونات باليد لمدة دقيقتين.
الخطوة 7
بمجرد أن يغلي الحليب تقريبًا ، اخلطه مع الخليط مع الخفق السريع.
الخطوة 8
بالنسبة للكراميل ، ضعي ما تبقى من السكر في قدر على نار عالية مع القليل من الماء بما يكفي للنقع ، حوالي ربع كوب.
الخطوة 9
صفي المزيج في منخل ناعم لإزالة الفانيليا وأي كتل بيض مطبوخ.
الخطوة 10
بمجرد أن يتحول لون الكراميل إلى اللون البني ، رجي القدر حتى يمتزج بشكل متساوٍ ، ولا تدعه يغمق كثيرًا لأنه سيصبح مرًا. تصب في قوالب داريول أو رامكين. (كن حذرا جدا لأن الكراميل حار جدا)
الخطوة 11
دع الكراميل يبرد لمدة 5 دقائق ثم املأ القوالب بالخليط.
الخطوة 12
ضع القوالب في طبق خبز كبير ، واملأ الطبق بماء الصنبور الساخن (Bain Marie) في منتصف الطريق وضعه في الفرن لمدة 40 دقيقة على 160 درجة مئوية - 320 فهرنهايت في الفرن الحراري.
الخطوة 13
بمجرد طهيها ، أخرجها من الفرن وأخرج القوالب من الماء للتبريد. اتركيه ليبرد لمدة ساعتين على الأقل ، للحصول على أفضل النتائج لمدة يوم إلى يومين في الثلاجة.
نصائح صغيرة
تذوب صلصة الكراميل وتكون كمية أكبر بعد يوم أو يومين في الثلاجة. لفك القالب ، ادفع للأصابع حول الحواف ، ضع الكريمة رأسًا على عقب على طبق وهز اللوحة مع إمساك القالب بقوة. يجب أن يخفف الكريم. يتم طهي كريمة الكراميل بمجرد أن تبدو مثل الهلام ، لا تفرط في طهيها. إذا كان الفرن ساخنًا جدًا ، فستحصل على فقاعات قبيحة على الجانبين. الحبة السوداء فوق كريم الكراميل هي مؤشر على الفانيليا الطبيعية التي يحظى بتقدير كبير من قبل الطهاة الفرنسيين.