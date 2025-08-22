تحلية الكراميل بالموز بالخطوات

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
التفاعل 27K
الجوائز 5.3K
- تاريخ التسجيل
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 13,650
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 6 جوان
- الوظيفة
- طالبة
- الجنس
- أنثى
3
- الأوسمة
- 80
"التحليات المنزلية من أجمل ما يمكن أن نقدمه لأحبتنا، فهي تجمع بين الطعم اللذيذ واللمسة الخاصة التي نضيفها بأيدينا. ومن بين هذه الوصفات المحببة، تحلية الموز بالكراميل والبسكويت المشهورة ، فهي سهلة التحضير ومكوناتها متوفرة، كما أنها تمنح مذاقًا رائعًا يجمع بين حلاوة الكراميل، نعومة الكريمة، وطراوة الموز. في هذا الموضوع أشارككم خطوات هذه الوصفة من مطبخي لتستمتعوا بها مع عائلتكم.
"
المقادير:
كأس سكر
كأس ماء مغلي
كأس حليب
ملعقتان كبيرتان نشاء
ملعقة كبيرة زبدة
الطريقة:
1. ضعي كأس السكر في قدر على نار متوسطة حتى يذوب ويتحول لكراميل.
2. أضيفي كأسمن الماء المغلي بحذر وحركي حتى يذوب الكراميل.
3. ذوّبي ملعقتين من النشاء في كأس الحليب جيدًا.
4. أضيفي خليط الحليب والنشاء إلى القدر مع التحريك المستمر.
5. اتركيه حتى يثقل القوام.
6. أضيفي ملعقة الزبدة مع قرصة من ملح ، امزجي جيدًا ثم أطفئي النار.
في الخلاط الكهربائي اليدوي (باتور) ضعي:
كأس حليب بارد
+ بودرة شونتيي + حبة موز
ثم نضيف 2 ملاعق كبيرة صوص كراميل
هكذا يصبح شكل الكريمة في النهاية
بعدها نأتي الى طبقة البسكويت نضع قطع البسكويت في الحليب ثم في الطبق
ثم طبقة الكريمة
ومرة اخرى طبقة من البسكويت و الكريمة
او يمكنكم وضع طبقة واحد من البسكويت كل حسب رغبته
نضيف طبقة من قطع الموز
نضيف الطبقة الاخيرة بصوص الكراميل التي بقيت + 3 ملاعق ماء ( نتخلط بالميكسور ) لكي نخفف الصوص
آخر تعديل: