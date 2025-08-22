تحلية الكراميل بالموز بالخطوات

ريحـان

ريحـان

"التحليات المنزلية من أجمل ما يمكن أن نقدمه لأحبتنا، فهي تجمع بين الطعم اللذيذ واللمسة الخاصة التي نضيفها بأيدينا. ومن بين هذه الوصفات المحببة، تحلية الموز بالكراميل والبسكويت المشهورة ، فهي سهلة التحضير ومكوناتها متوفرة، كما أنها تمنح مذاقًا رائعًا يجمع بين حلاوة الكراميل، نعومة الكريمة، وطراوة الموز. في هذا الموضوع أشارككم خطوات هذه الوصفة من مطبخي لتستمتعوا بها مع عائلتكم.
"


Picsart_25-08-22_21-19-28-672.webp


المقادير:

كأس سكر

كأس ماء مغلي

كأس حليب

ملعقتان كبيرتان نشاء

ملعقة كبيرة زبدة


الطريقة:

1. ضعي كأس السكر في قدر على نار متوسطة حتى يذوب ويتحول لكراميل.

IMG_20250519_131652.webp
IMG_20250519_131827.webp
IMG_20250519_132627.webp



2. أضيفي كأسمن الماء المغلي بحذر وحركي حتى يذوب الكراميل.

3. ذوّبي ملعقتين من النشاء في كأس الحليب جيدًا.

IMG_20250519_132300.webp
IMG_20250519_132706.webp

4. أضيفي خليط الحليب والنشاء إلى القدر مع التحريك المستمر.

5. اتركيه حتى يثقل القوام.

6. أضيفي ملعقة الزبدة مع قرصة من ملح ، امزجي جيدًا ثم أطفئي النار.

IMG_20250519_133154.webp
IMG_20250519_133656.webp

في الخلاط الكهربائي اليدوي (باتور) ضعي:
كأس حليب بارد
+ بودرة شونتيي + حبة موز

IMG_20250729_153331.webp


ثم نضيف 2 ملاعق كبيرة صوص كراميل

IMG_20250729_153409.webp

هكذا يصبح شكل الكريمة في النهاية
IMG_20250729_153627.webp


بعدها نأتي الى طبقة البسكويت نضع قطع البسكويت في الحليب ثم في الطبق
IMG_20250519_135016.webp
IMG_20250519_135604.webp

ثم طبقة الكريمة
IMG_20250519_142248.webp

ومرة اخرى طبقة من البسكويت و الكريمة
او يمكنكم وضع طبقة واحد من البسكويت كل حسب رغبته
IMG_20250519_141744.webp

IMG_20250519_142253.webp

نضيف طبقة من قطع الموز

IMG_20250519_142444.webp
IMG_20250729_155330.webp


نضيف الطبقة الاخيرة بصوص الكراميل التي بقيت + 3 ملاعق ماء ( نتخلط بالميكسور ) لكي نخفف الصوص

IMG_20250729_160116.webp
 
يمي يمي تشهي تسلم الأيادي
هكا باردة مع سخانة هذي الله الله
يعطيك الصحة
 
تِسلم الأيادي
باينة بنينة الله يبارك
دُمتِ مُبدعة في مطبخك
 
تسلم الأيادي، يعطيك الصحة
 
