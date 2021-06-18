تعرفوا على 11 فائدة ذهبية من فوائد العسل

قال تعالى ـ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ـ

النحلة المخلوق الاعجوبة المصنع الصغير لاعظم العلاجات



بارك الله فيكم اخي الياس