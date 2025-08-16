علاج فقر الدم بالاعشاب

إلياس
علاج فقر الدم _ الانيميا بالاعشاب
فقر الدم :....
♦
فقر الدم هو ما يعرف بالانيميا ، وهو النقص في وجود خلايا الدم الحمراء الطبيعية ، او النقص في وجود الهيموجلوبين ، حيث انه الاساس في كريات الدم الحمراء ، وهو الذي يحمل الاوكسجين الى جميع اعضاء الجسم ، ويوجد انواع من الانيميا مثل الانيميا المنجلية الوراثية ، والانيميا الناتجة عن نقص الحديد ، والانيميا الناتجة عن نقص الفيتامينات ، والانيميا الناتجة عن خلل في الخلايا الجذعية او نخاع العظم .
اعراض فقر الدم :
الاحساس بالتعب العام والضعف المستمر والنعاس .
فقدان الطاقة ...
طنين في الاذن .
الدوخة والصداع .
فقدان الشهية .
الاغماء وفقدان الوعي .
الشحوب في البشرة وبطانة العين والاظافر واللسان واللثة .
تقصف وتساقط الشعر .
فقدان الشهوة الجنسية لدى الجنسين .
السرعة والشدة في ضربات القلب .
صعوبة وانقطاع التنفس عند بذل اي مجهود .
اضطراب في الدورة الشهرية لدى النساء .
هشاشة وتكسر الاظافر
عدم التركيز والارق والتوتر .
ضعف مناعة الجسم .
الانخفاض في ضغط الدم .
تكرار الاصابة بالالتهابات .
الاحساس بعدم التوازن عند التغيير الجلوس الى الوقوف .
اسباب الاصابة بفقر الدم :
النزيف الناتج عن الدورة الشهرية او بعض الامراض الاخرى .
الادمان على المخدرات والكحول .
الخلل في انتاج كريات الدم الحمراء .
الاصابة ببعض الامراض مثل الامساك والاسهال المستمرين .
اسباب وراثية .
فترة الحمل لدى النساء .
الاجهاد في العمل .
بيئة المريض المحيطة به وحالته الشخصية .
التغذية الغير جيدة .
الوقاية من الاصابة بفقر الدم والعلاج بالاعشاب :
التدخين : يجب الاقلاع عن التدخين .
السكر : الاقلال عن تناول الاطعمة المحتوية على السكر والذي يعيق امتصاص الحديد الذي يعالج فقر الدم .
التغذية السليمة : المحافظة عل التغذية الصحية المحتوية على البروتين والحديد والسعرات الحرارية ، مثل الكبد واللحوم الحمراء والدجاج والاسماك والبقوليات .
الفواكه : الاكثار من تناول الفواكه كالمشمش والتفاح والتين والكمثرى وعصير العنب وعصير الليمون .
الخضروات : الاكثار من تناول الخضروات مثل الجرجيروالعدس والبازيلا والسبانخ والملفوف والكرفس والفاصوليا .
الاعشاب الطبية : تناول بعض الاعشاب الطبية مثل الزعتر البري والبابونج واليانسون والنعناع
العسل الاسود : تناول العسل الاسود اي الدبس الذي يقوي الدم في الجسم .
التمر : الاكثار من تناول التمر اذ انه يحتوي على المواد المقوية للدم .
الحلبة : الاكثار من تناول مغلي الحلبة وبذورها المغلية .
خلطة : يطبخ دقيق الشعير مع اللبن الرايب ويضاف اليه عسل النحل والزبيب ويؤكل منه لتقوية الدم وعلاج فقر الدم .
الجنسنج : يتم سف اثنين جرام من مطحون الجنسنج مع كأس ماء لعلاج فقر الدم كل يوم .
المكسرات : تناول المكسرات كالجوز واللوز مفيدة في علاج فقر الدم .
العسل والحبة السوداء : يخلط ملعقتين من مطحون الحبة السوداء وملعقتين من مطحون الحلبة في نصف كيلو من العسل ثم يتناول المريض ملعقة كبيرة كل يوم .
الحلاوة الطحينية : تناول الحلاوة الطحينية مهم لعلاج فقر الدم .
عصير البنجر مع الفراوله والتفاح والجزر ممتاز
