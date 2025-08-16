علاج فقر الدم بالاعشاب

علاج فقر الدم _ الانيميا بالاعشاب

فقر الدم :....

♦

فقر الدم هو ما يعرف بالانيميا ، وهو النقص في وجود خلايا الدم الحمراء الطبيعية ، او النقص في وجود الهيموجلوبين ، حيث انه الاساس في كريات الدم الحمراء ، وهو الذي يحمل الاوكسجين الى جميع اعضاء الجسم ، ويوجد انواع من الانيميا مثل الانيميا المنجلية الوراثية ، والانيميا الناتجة عن نقص الحديد ، والانيميا الناتجة عن نقص الفيتامينات ، والانيميا الناتجة عن خلل في الخلايا الجذعية او نخاع العظم .

اعراض فقر الدم :

الاحساس بالتعب العام والضعف المستمر والنعاس .

فقدان الطاقة ...

طنين في الاذن .

الدوخة والصداع .

فقدان الشهية .

الاغماء وفقدان الوعي .

الشحوب في البشرة وبطانة العين والاظافر واللسان واللثة .

تقصف وتساقط الشعر .

فقدان الشهوة الجنسية لدى الجنسين .

السرعة والشدة في ضربات القلب .

صعوبة وانقطاع التنفس عند بذل اي مجهود .

اضطراب في الدورة الشهرية لدى النساء .

هشاشة وتكسر الاظافر

عدم التركيز والارق والتوتر .

ضعف مناعة الجسم .

الانخفاض في ضغط الدم .

تكرار الاصابة بالالتهابات .

الاحساس بعدم التوازن عند التغيير الجلوس الى الوقوف .

اسباب الاصابة بفقر الدم :

النزيف الناتج عن الدورة الشهرية او بعض الامراض الاخرى .

الادمان على المخدرات والكحول .

الخلل في انتاج كريات الدم الحمراء .

الاصابة ببعض الامراض مثل الامساك والاسهال المستمرين .

اسباب وراثية .

فترة الحمل لدى النساء .

الاجهاد في العمل .

بيئة المريض المحيطة به وحالته الشخصية .

التغذية الغير جيدة .

الوقاية من الاصابة بفقر الدم والعلاج بالاعشاب :

التدخين : يجب الاقلاع عن التدخين .

السكر : الاقلال عن تناول الاطعمة المحتوية على السكر والذي يعيق امتصاص الحديد الذي يعالج فقر الدم .

التغذية السليمة : المحافظة عل التغذية الصحية المحتوية على البروتين والحديد والسعرات الحرارية ، مثل الكبد واللحوم الحمراء والدجاج والاسماك والبقوليات .

الفواكه : الاكثار من تناول الفواكه كالمشمش والتفاح والتين والكمثرى وعصير العنب وعصير الليمون .

الخضروات : الاكثار من تناول الخضروات مثل الجرجيروالعدس والبازيلا والسبانخ والملفوف والكرفس والفاصوليا .

الاعشاب الطبية : تناول بعض الاعشاب الطبية مثل الزعتر البري والبابونج واليانسون والنعناع

العسل الاسود : تناول العسل الاسود اي الدبس الذي يقوي الدم في الجسم .

التمر : الاكثار من تناول التمر اذ انه يحتوي على المواد المقوية للدم .

الحلبة : الاكثار من تناول مغلي الحلبة وبذورها المغلية .

خلطة : يطبخ دقيق الشعير مع اللبن الرايب ويضاف اليه عسل النحل والزبيب ويؤكل منه لتقوية الدم وعلاج فقر الدم .

الجنسنج : يتم سف اثنين جرام من مطحون الجنسنج مع كأس ماء لعلاج فقر الدم كل يوم .

المكسرات : تناول المكسرات كالجوز واللوز مفيدة في علاج فقر الدم .

العسل والحبة السوداء : يخلط ملعقتين من مطحون الحبة السوداء وملعقتين من مطحون الحلبة في نصف كيلو من العسل ثم يتناول المريض ملعقة كبيرة كل يوم .

الحلاوة الطحينية : تناول الحلاوة الطحينية مهم لعلاج فقر الدم .

عصير البنجر مع الفراوله والتفاح والجزر ممتاز