سكرات الموت و عذاب القبر

سكرات الموت ونزعاتة

سكرات الموت يا اخوتي ما اشدها على من لم يتقي الله





حيث يكون من لم يخشى الله في حياتة وهو في نزعات الموت كا لشاة تسلخ وهي حية

او كعصفور يقلى في المقلى وهو حي ثم يكون القبر

ووحشتة وظلماتة وعذابة فيكون اولها ان تنضم علية جدران قبرة حتى تختلف

اضلعة ثم يسلط الله علية في قبرة ملك اعمى اصم يضربة بمرزبة لو ضرب بها

جبل لآصبح تراب يضربة بها حتى تقوم الساعة ثم يشتعل علية قبرة نار فيكون

قطعة من جهنم يعلم الله كم الف سنة يستمر ذلك ثم البعث والسؤال والحساب

والوقفة بين يدي جبار السموات والآرض يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل

ذات حمل حملها ويوم ترى المجرمين نا كسو رؤوسهم عند ربهم يوم يؤتى بجهنم

ولها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها

يوم يبكي المذنب من عينية دما بعد ان تنفذ دموعة يوم تعرض علية صحيفة

اعمالة ويقال لة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيفتح كتابة ليرى

ما قدمة في الحياة الدنيا من عمل

اخي المسلم اختي المسلمة اني اخاف عليكم عذاب

يوم عظيم وعذاب نار جهنم التي اوقد الله عليها الف عام حتى احمر ثم الف

عام حتى ابيضت ثم الف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يخمد لهيبها ولا

يطفىء جمرها ولا يضيء شرارها قعرها بعيد وحليها الحديد وطعامها الصديد من

دخلها لا يموت فيها ولا يحيا

والآن مع الملكين منكر ونكير وسؤال القبر





هل تعرفون صفات الملكين حينما يأتيان لسؤالك في القبر؟

كلنا لا بد أن يفارق أهله وأحبته ورفاقه يوما ما ..

لكن مع من سنلتقي ؟؟؟

مع الملكين منكر ونكير سيأتيان كل إنسان بعد الموت .

(إليكم صفاتهما)

عن ابن عباس في خبر الإسراء ..

أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا جبريل وما ذاك؟

قال : منكر ونكير يأتيان كل انسان من البشر حين يوضع في قبره وحيدا ..

فقلت: يا جبريل صفهما لي ..

قال: نعم من غير أن اذكر لك طولهما وعرضهما ..

ذكر ذلك منهما أفظع من ذلك ..

غير أن أصواتهما كالرعد القاصف وأعينهما كالبرق الخاطف ..

وأنيابهما كالصياصي لهب النار في أفواههما ومناخرهما ومسامعهما ..

ويكسحان الأرض باشعارهما ويحفران الأرض باظفارهما ..

مع كل واحد منهما عمود من حديد ..

لو اجتمع عليه من في الأرض ما حركوه ..

يأتيان الإنسان إذا وضع في قبره وترك وحيدا ..

يسلكان روحه في جسده بإذن الله تعالى ..

ثم يقعدانه في قبره فينتهرانه انتهارا يتقعقع منه عظامه وتزول أعضاؤه من

مفاصله ..

فيخر مغشيا عليه ثم يقعدانه فيقولان له ..

يا هذا ذهبت عنك الدنيا وافضيت إلى معادك فاخبرنا من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن

نبيك ؟

فإن كان مؤمنا بالله لقنه الله حجته ..

فيقول :الله ربي، ونبيي محمد، وديني الاسلام ..

فينتهرانه عند ذلك انتهاراً يرى أن أوصاله تفرقت وعروقه قد تقطعت..

ويقولان له: ياهذا تثبت انظر ما تقول ..

فيثبته الله عنده بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويلقنه الأمان

ويدرأ عنه الفزع فلا يخافهما ..

فإذا فعل ذلك بعبده المؤمن استأنس إليهما وأقبل عليهما بالخصومة يخاصمهما ..

ويقول: تهددني كيما أشك في ربي وتريدان أن اتخذ غيره وليا ..

وأنا اشهد أن لا اله إلا الله وهو ربي وربكما ورب كل شيء ..

ونبيي محمد وديني الاسلام ؟ ثم ينتهرانه ويسألانه عن ذلك ..

فيقول: ربي الله فاطر السموات والأرض.. وإياه كنت أعبد ولم أشرك به شيئا ..

ولم أتخذ غيره أحدا ربا أفتريداني أن ترداني عن معرفة ربي وعبادتي اياه؟

نعم هو الله الذي لا اله الا هو ..

قال: فإذا قال ذلك ثلاث مرات مجاوبة لهما تواضعا له ..

حتى يستأنس إليهما انس ما كان في الدنيا الى أهل وده ويضحكان اليه ..

ويقولان له: صدقت وبررت اقّر الله عينيك وثبتك ابشر بالجنة وبكرامة الله

ثم يدفع عنه قبره هكذا وهكذا فيتسع عليه مد البصر ويفتحان له بابا الى الجنة

فيدخل عليه من روح الجنة وطيب ريحها ونضرتها في قبره ما يتعرف به من كرامة

الله تعالى ..

فاذا راى ذلك استيقن بالفوز فحمد الله,ثم يفرشان له فراشا من

استبراق الجنة ويضعان له مصباحا من نور عند راسه ومصباحا من نور عند رجليه

يزهران في قبره

ثم تدخل عليه ريح أخرى فحين يشمها يغشاه النعاس فينام ..

فيقولان له: ارقد رقدة العروس قرير العين لا خوف عليك ولا حزن ..

ثم يمثلان عمله الصالح في أحسن ما يرى من صورة ..

وأطيب ريح فيكون عند راسه ..

ويقولان: هذا عملك وكلامك الطيب قد مّثله الله لك في أحسن ما ترى من صورة ..

وأطيب ريح ليؤنسك في قبرك فلا تكون وحيدا ..

ويدرأ عنك هوام الارض وكل دابة وكل اذى فلا يخذلك في قبرك ..

ولا في شيء من مواطن القيامة حتى تدخل الجنة برحمة الله تعالى ..

فنم سعيدا طوبى لك وحسن مآب , ثم يسلمان عليه ويطيران عنه .

والكافر الله اعلم ما قد يحل به من عذاب الله يا أحبتي ..

اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك

اللهم انا نسالك الجنة ونستجير بك من النار

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات

ونجنا يا مولانا من فتنة المحيا والممات

ومن عذاب القبر ومن عذاب النار​