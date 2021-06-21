بسم الله الرحمن الرحيم

أخوتي وأخواتي:



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



** كيف نحمي أنفسنا من الشيطان..؟ **

من الوسائل الشرعية التي يطرد بها المسلم الشيطان

ويهزمه ويدحره مايلي:



 الإيمان بالله عز وجل..

 الإخلاص لله عز وجل وترك الرياء..

 إتباع النبي عليه الصلاة والسلام وترك الابتداع..

 المحافظة على الصلاة في مواقيتها, والمحافظة على الخشوع, والمحافظة على صلاة الجماعة..

 الإكثار من النوافل بعد إتمام الفرائض..

 كثرة الصيام فإن الصيام يُضعف الشيطان..

 تقوى الله عز وجل..

 كثرة ذكر الله تعالى, فالذكر من أفضل الوسائل لطرد الشيطان..

 التوبة إلى الله ومحاسبة النفس..

 الدعاء والاستغاثة بالله عز وجل..

 قراءة القرآن وبخاصة سورة البقرة..

 قراءة آية الكرسي..

 الاستعاذة بالله من شر الشيطان الرجيم, ومن مواطن الاستعاذة: في الصلاة, عند قراءة القرآن, عند الغضب, في الصباح والمساء, عند نزول المسكن, عند الشك في شيء من قواعد الدين, عند الجماع, عند النوم, عند الرؤيا السيئة..

 الوضوء عند الغضب, فإن الشيطان خُلق من نار والماء يُطفئ النار..

 كثرة الاستغفار والحوقلة وهي قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)..

 تطهير البيوت وحفظها من المعازف والأجراس والكلاب والصور والتماثيل وسائر الملاهي والمنكرات..

 تحصين الأهل والأولاد والمداومة على رقيتهم بالرقية الشرعية..

 غض البصر فإن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان..

 عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية حتى لا يكون الشيطان ثالثهما..

 تعمّد مخالفة الشيطان, ومن صور ذلك: الأكل باليمين فإن الشيطان يأكل بشماله, استحباب القيلولة وهي النوم بعد الظهر قليلاً لأن الشيطان لا يقيّل, ترك التبذير فإن المبذرين إخوان الشياطين, التأني في الأمور فإن العجلة من الشيطان, رد التثاؤب ما استطعت فإن التثاؤب من الشيطان..

 التسمية عند كل عمل وهي قول: (بسم الله) فإن الشيطان يتصاغر عند التسمية حتى يكون كالذبابة..

 قول: )لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) في اليوم مائة مرة فإنها حرز من الشيطان سائر اليوم..

 المداومة على أذكار الصباح والمساء..

 صلاة الفجر في وقتها فإن من صلى الفجر فهو ذمة الله..

 ترك الالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة من الشيطان..

 ترك المرأة الخروج من بيتها إلا لحاجة, لأنها إذ خرجت استشرفها الشيطان..​