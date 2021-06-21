جاء في القرآن



﴿ *الله يحبُّ* ﴾

﴿ *الله لا يحبُّ* ﴾



*فمن هؤلاء الذين يحبهم الله ومن هؤلاء الذين لا يحبهم الله ؟ *



جاءت ﴿ الله يحب ﴾ *١٦ مرة*

وجاءت ﴿ الله لا يحب ﴾ *١٦ مرة!!!*



وهذا توازن دقيق وعجيب وأن الله قد أحكم هذا الكتاب العظيم .

وإليكم الآيات حسب ترتيبها في المصحف:



* أولاً : ( مايحبه الله )*



1- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)

[البقرة: 195].

2- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)

[البقرة: 222].

3- (فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)

[آل عمران: 76].

4- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)

[آل عمران: 134].

5- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ)

[آل عمران: 146].

6- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)

[آل عمران: 148].

7- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)

[آل عمران: 159].

8- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)

[المائدة: 13].

9- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

[المائدة: 42].

10- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)

[المائدة: 93].

11- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)

[التوبة: 4].

12- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)

[التوبة: 7].

13- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)

[التوبة: 108].

14- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

[الحجرات: 9].

15- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

[الممتحنة: 8].

16- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ)

[الصف: 4].



*ثانياً: ( مالا يحبه الله ) *



1- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)

[البقرة: 190].

2- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)

[البقرة: 205].

3- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)

[البقرة: 276].

4- (فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ)

[آل عمران: 32].

5- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)

[آل عمران: 57].

6- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)

[آل عمران: 140].

7- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا)

[النساء: 36].

8- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا)

[النساء: 107].

9- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)

[المائدة: 64].

10- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)

[المائدة: 87].

11- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ)

[الأنفال: 58].

12- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ)

[الحج: 38].

13- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)

[القصص: 76].

14- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)

[القصص: 77].

15- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)

[لقمان: 18].

16- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)

[الحديد: 23].



بقي السؤال المهم :

*هل نحن نعمل كل مايحبه الله؟ أو جزء مما يحبه الله ؟*



* أعد قراءة مايحبه الله وطبقه*



*و أعد قراءة مالا يحبه الله واجتنبه*



*وهذا هو جزء من التطبيق العملي للقرآن*





*اللهم انت ربي لا اله الا انت اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما تحب وترضى

​ جاء في القرآن﴿ *الله يحبُّ* ﴾﴿ *الله لا يحبُّ* ﴾*فمن هؤلاء الذين يحبهم الله ومن هؤلاء الذين لا يحبهم الله ؟ *جاءت ﴿ الله يحب ﴾ *١٦ مرة*وجاءت ﴿ الله لا يحب ﴾ *١٦ مرة!!!*وهذا توازن دقيق وعجيب وأن الله قد أحكم هذا الكتاب العظيم .وإليكم الآيات حسب ترتيبها في المصحف:* أولاً : ( مايحبه الله )*1- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)[البقرة: 195].2- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)[البقرة: 222].3- (فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)[آل عمران: 76].4- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)[آل عمران: 134].5- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ)[آل عمران: 146].6- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)[آل عمران: 148].7- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)[آل عمران: 159].8- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)[المائدة: 13].9- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)[المائدة: 42].10- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)[المائدة: 93].11- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)[التوبة: 4].12- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)[التوبة: 7].13- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)[التوبة: 108].14- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)[الحجرات: 9].15- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)[الممتحنة: 8].16- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ)[الصف: 4].*ثانياً: ( مالا يحبه الله ) *1- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)[البقرة: 190].2- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)[البقرة: 205].3- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)[البقرة: 276].4- (فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ)[آل عمران: 32].5- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)[آل عمران: 57].6- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)[آل عمران: 140].7- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا)[النساء: 36].8- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا)[النساء: 107].9- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)[المائدة: 64].10- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)[المائدة: 87].11- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ)[الأنفال: 58].12- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ)[الحج: 38].13- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)[القصص: 76].14- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)[القصص: 77].15- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)[لقمان: 18].16- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)[الحديد: 23].بقي السؤال المهم :*هل نحن نعمل كل مايحبه الله؟ أو جزء مما يحبه الله ؟** أعد قراءة مايحبه الله وطبقه**و أعد قراءة مالا يحبه الله واجتنبه**وهذا هو جزء من التطبيق العملي للقرآن**اللهم انت ربي لا اله الا انت اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما تحب وترضى