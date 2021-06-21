جاء في القرآن
﴿ *الله يحبُّ* ﴾
﴿ *الله لا يحبُّ* ﴾
*فمن هؤلاء الذين يحبهم الله ومن هؤلاء الذين لا يحبهم الله ؟ *
جاءت ﴿ الله يحب ﴾ *١٦ مرة*
وجاءت ﴿ الله لا يحب ﴾ *١٦ مرة!!!*
وهذا توازن دقيق وعجيب وأن الله قد أحكم هذا الكتاب العظيم .
وإليكم الآيات حسب ترتيبها في المصحف:
* أولاً : ( مايحبه الله )*
1- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
[البقرة: 195].
2- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)
[البقرة: 222].
3- (فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)
[آل عمران: 76].
4- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
[آل عمران: 134].
5- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ)
[آل عمران: 146].
6- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
[آل عمران: 148].
7- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)
[آل عمران: 159].
8- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
[المائدة: 13].
9- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)
[المائدة: 42].
10- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)
[المائدة: 93].
11- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)
[التوبة: 4].
12- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)
[التوبة: 7].
13- (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)
[التوبة: 108].
14- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)
[الحجرات: 9].
15- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)
[الممتحنة: 8].
16- (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ)
[الصف: 4].
*ثانياً: ( مالا يحبه الله ) *
1- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)
[البقرة: 190].
2- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)
[البقرة: 205].
3- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)
[البقرة: 276].
4- (فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ)
[آل عمران: 32].
5- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)
[آل عمران: 57].
6- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)
[آل عمران: 140].
7- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا)
[النساء: 36].
8- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا)
[النساء: 107].
9- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)
[المائدة: 64].
10- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)
[المائدة: 87].
11- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ)
[الأنفال: 58].
12- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ)
[الحج: 38].
13- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)
[القصص: 76].
14- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)
[القصص: 77].
15- (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)
[لقمان: 18].
16- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)
[الحديد: 23].
بقي السؤال المهم :
*هل نحن نعمل كل مايحبه الله؟ أو جزء مما يحبه الله ؟*
* أعد قراءة مايحبه الله وطبقه*
*و أعد قراءة مالا يحبه الله واجتنبه*
*وهذا هو جزء من التطبيق العملي للقرآن*
*اللهم انت ربي لا اله الا انت اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما تحب وترضى