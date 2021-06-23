رسالة للشباب والشابات في التحذير من خطر المخدرات

انظر حولك .. لا تنظر بعينك بل انظر بعقلك وقلبك .. إن حولك من ينظر إليك نظرة استخفاف .. إنه لا يحترم فيك إنسانيتك وحياتك وعقلك .. فهو إنما يريدك عبداً له يجدك تحت يده متى أرادك .. إنه وضع مخزي لا يقبله إنسان عاقل .. فهل ترضاه لنفسك ؟



إنها فقط حبة واحدة أو شمه للتجربة أو حقنة ، سيعطيك الأولى هدية وسيقول لك إنه يحبك ويستدرجك باسم الصداقة ، باسم الحب ، باسم الحرص على مصلحتك ، ولكن إلى أين .. إنه يستدرجك للسقوط في الهاوية في مصيدة المخدرات ‍‍!!



أخي احذر .. أختي احذري تخيل نفسك وقد سقطت تتلوى لم تعد تسيطر على نفسك .. قيء .. إسهال .. مغص .. صداع شديد كل ذلك من أجل حبة مخدر .. تخيل وأنت بهذا الوضع وذلك الصديق أو الحبيب الذي أعطاك أول حبة يضحك عليك ، وهو يشعر بالسرور لسيطرته عليك ، لقد حصل على خادم جديد .. ضمن الحصول على ما تملكه من مال .. ليس ذلك فقط بل سيدفعك لتسرق من أجله ومن أجل تلك الحبة الملعونة .. تأكد أن استمرارك وخضوعك سيعني تخليك عن إنسانيتك ... عن مالك .. عن عرضك .. عن كرامتك ، فهل تقبل بهذا الوضع ؟



أخي.. أختي ..

احذر .. التدخين خطوة نحو عالم الإدمان عالم الذل والهوان .

احذر .. الرفقة السيئة والفاسدة أقصر طرق الدخول للمخدرات .

احذر .. من تناول حبة أو دواء لا تعرف مصدره أو بغير وصفة طبية .

احذر .. ممن يدعي صداقتك وحبك فصديقك من صدقك .

احذر .. من الإغراء المادي لتجار المخدرات فإن أموالهم حرام ، و " أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به " .

احذر أن تتهاون .. فالطريق الطويل بدايته خطوة ، وطريق الإدمان بدايته حبة.

احذر .. واتق الله وحافظ على الصلاة فإنها حصن للمسلم ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "احفظ الله يحفظك ".

أخي.. أختي.. والله إني أحبك في الله وإني حريص على مصلحتك ، وأسأل الله أن يحفظك من شر نفسك وشر خلقه، وأن يرد عنك كل ذي شر من خلقه سواء كان تاجر مخدرات أو غيره.​