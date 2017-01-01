الألعاب الإلكترونية بين التخدير و التحذير ( مشاركتي في مسابقة مميزون )



السلام عليكم و رحمة الله و بركآته



^^

السلام عليكم و رحمة الله و بركآته^^



الألعاب الإلكترونية





أي مقدمات او تعريفات اعذروني فقد أثار هذا



الموضوع المرعب كل غضبي و لا أظنني



قد أنتهي من الكلام إلا إذا نفذت بطارية هاتفي ههه



ربما انا أجهل الكثير عن خفايا هذا العالم ، لكن يبقى



لدي رأي و إن كان بسيطا ، و لدي حريتي في التعبير



عن مثل هذه الأمور السخيفة التي تمادى الناس



بجهلهم على اتباعها و دفن عقولهم و مواهبهم

لطالما اخترت الكتابة بأسلوبي الخاص ^^ لذا بدونأي مقدمات او تعريفات اعذروني فقد أثار هذاالموضوع المرعبكل غضبي و لا أظننيقد أنتهي من الكلام إلا إذا نفذت بطارية هاتفي هههربما انا أجهل الكثير عن خفايا هذا العالم ، لكن يبقىلدي رأي و إن كان بسيطا ، و لدي حريتي في التعبيرعن مثل هذه الأمور السخيفة التي تمادى الناسبجهلهم على اتباعها و دفن عقولهم و مواهبهم

تحت رحمة " مخدرات إلكترونية " أخذت جل



أوقاتهم و فراغهم ، حتى تناسى كثير منهم







المنومة ..



لنعد قليلا إلى الخلف و ليس للتخلف من يتذكر



منكم كيف أننا نحن من صنع ألعابنا بأنفسنا



و اخترعنا الكثير منها " ك افتحي يا وردة و اغلقي



يا وردة " ، الرولمة ، لاماغين ، تشيلة ما أروع



ألعابنا رغم بساطتها ،، جمعنا كل الأوراق الممزقة



و المكتوبة ، اكياس بلاستيكية و صنعنا كرة تكسر



المرمى الخشبي بركلة طفل



و اليوم أقارنه بالماضي كيف أن طفلا بعمر الحادية



عشر لا يلعب بالشارع ، يرمي محفظته ما إن يدخل



البيت حتى يتسارع مع أصدقائه نحو الهاتف



أو الحاسوب و يقضي أوقاته في تصفح مواقع



إلكترونية و تحميل ألعاب اكشن و الوضع متطور



الآن فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ألعاب إلكترونية



خطيرة راح ضحاياها أطفال و شبان أليس هذا



مؤسف .. نعم إنه حقا مؤسف أن يصبح العلم يستغل



في الاجرام و قتل أبرياء و طفولة تحت شعار بعض



الحمقى و المرضى النفسيين " من أجل التقليل من عدد



البشر في العالم" !!!!؟؟ أو لتطهير الأرض من الأغبياء



او كما أطلق عليهم صاحب لعبة الحوت الأزرق



" القمامة البيلوجية" ، يا ترى من لقنك هذا العلم



القذر حتى تقتل أبرياء و بشر مثلك يملكون عقلا



حتى و إن كانوا جهلاء ، أو أغبياء لا يحق لك أن تستغل



علمك في بشاعة كهذه ؟!! ( أنا تركت تعليقا على هذا



الانسان و هو مخصص لأمثاله "



لو كان أمثال هؤلاء في الزمن الماضي لهدموا العالم



بقذارة علومهم و لما قدموا للبشرية شيئا مفيذا



سوى سلب ارواح أبرياء بعلومهم و نفوسهم المريضة



..



و إن تعددت الأسباب فالسبب الوحيد و الرئيسي



أو بالأحرى أقول احمل المسؤولية الكاملة "للآباء"



لن أتهم احدا دون دراية ، لن أقول هذه سياسة



و هذه دعاية و إعلام و أن كل شيء واضح ..



لا لا يوجد شيء واضح في هذا العالم إن كنت



أنت نفسك تعطي للراحة و الترفيه وقتا أكثر من وقتك



في العمل او الدراسة ..



إن كنت أنت نفسك تهملها و تأخد القشور فقط



و لا تتعلم غير قتل وقتك بألعاب سخيفة لا فائدة



منها ..



إن أنت لا تعي أي شيء و لا تصنع شيئا فقط فراغ



و ملل يسيطر على عقلك فيشحنه بالعكس و السلب



..



السبب نحن البشر سواء كنت مسلما أو مسيحيا



أو .... لا يهم ذلك فأنت في الاخير إنسان بعقل لا يمكن



لتفاهة و خردة ان تخدره و تجعله غبيا بمجرد ان تأمرك



لعبة إلكترونية بالانتحار تفعلها دون تفكير



نع الانسان بطبيعته يحب التجربة و خوض المغامرات



لكن ليس أن تجرب الانتحار على لعبة تافهة اخترعتها



أيادي خبيثة و مجرمة ..



لا مبررات بعد الآن لا تسقني بشكواك عن المشاكل



و غيرها ،، أنت من تغير ما حولك بفكرك لا أن تغرق



في كل جهة و تختلق أعذارا



لا أظن أن طفلا صغيرا يعرف كيف يفكر بطريقة



صائبة وواعية ، لا ؟ اهمال الآباء و ترك أبناءهم



يهيمون في كل جانب ، كل غريب يرونه ينقضون عليه



و يقلدون ما يرونه في التلفاز ، رقصة أو ضربة قاتلة



و لم يجرب أب أن ينصح ابنه يوما او يبعده عن عمل شيء خاطئ بطريقة تربوية لا هجومية



و مان إن تصل الفتاة أو الفتى لعمر 15 ينتهي بهم



الأمر إلى افعل ما شئت ..



اطلب هاتفا أو سيارة اشتريها لك ،، تأخر في السفر



اخرجي للتنزه مع صديقاتك هذه حياتك فل تعيشها



لا يوجد من يراقبك او يعاتبك حتى والديك يسمحان لك



بخوض مغامراتك و تحميل لعبة مسؤولياتهم و غفلوا عن مخاطر هذه الألعابالمنومة ..لنعد قليلا إلى الخلف و ليس للتخلفمن يتذكرمنكم كيف أننا نحن من صنع ألعابنا بأنفسناو اخترعنا الكثير منها " ك افتحي يا وردة و اغلقييا وردة " ، الرولمة ، لاماغين ، تشيلةما أروعألعابنا رغم بساطتها ،، جمعنا كل الأوراق الممزقةو المكتوبة ، اكياس بلاستيكية و صنعنا كرة تكسرالمرمى الخشبي بركلة طفلو اليوم أقارنه بالماضي كيف أن طفلا بعمر الحاديةعشر لا يلعب بالشارع ، يرمي محفظته ما إن يدخلالبيت حتى يتسارع مع أصدقائه نحو الهاتفأو الحاسوبو يقضي أوقاته في تصفح مواقعإلكترونية و تحميل ألعاب اكشن و الوضع متطورالآن فقد انتشرت في الآونة الأخيرة ألعاب إلكترونيةخطيرة راح ضحاياها أطفال و شبانأليس هذامؤسف .. نعم إنه حقا مؤسف أن يصبح العلم يستغلفي الاجرام و قتل أبرياء و طفولة تحت شعار بعضالحمقى و المرضى النفسيين " من أجل التقليل من عددالبشر في العالم" !!!!؟؟ أو لتطهير الأرض من الأغبياءاو كما أطلق عليهم صاحب لعبة الحوت الأزرق" القمامة البيلوجية"، يا ترى من لقنك هذا العلمالقذر حتى تقتل أبرياء و بشر مثلك يملكون عقلاحتى و إن كانوا جهلاء ، أو أغبياء لا يحق لك أن تستغلعلمك في بشاعة كهذه ؟!! ( أنا تركت تعليقا على هذاالانسان و هو مخصص لأمثاله "لو كان أمثال هؤلاء في الزمن الماضي لهدموا العالمبقذارة علومهم و لما قدموا للبشرية شيئا مفيذاسوى سلب ارواح أبرياء بعلومهم و نفوسهم المريضة..و إن تعددت الأسباب فالسبب الوحيد و الرئيسيأو بالأحرى أقول احمل المسؤولية الكاملة "للآباء"لن أتهم احدا دون دراية ، لن أقول هذه سياسةو هذه دعاية و إعلام و أن كل شيء واضح ..لا لا يوجد شيء واضح في هذا العالم إن كنتأنت نفسك تعطي للراحة و الترفيه وقتا أكثر من وقتكفي العمل او الدراسة ..إن كنت أنت نفسك تهملها و تأخد القشور فقطو لا تتعلم غير قتل وقتك بألعاب سخيفة لا فائدةمنها ..إن أنت لا تعي أي شيء و لا تصنع شيئا فقط فراغو ملل يسيطر على عقلك فيشحنه بالعكس و السلب..السبب نحن البشر سواء كنت مسلما أو مسيحياأو .... لا يهم ذلك فأنت في الاخير إنسان بعقل لا يمكنلتفاهة و خردة ان تخدره و تجعله غبيا بمجرد ان تأمركلعبة إلكترونية بالانتحار تفعلها دون تفكيرنع الانسان بطبيعته يحب التجربة و خوض المغامراتلكن ليس أن تجرب الانتحار على لعبة تافهة اخترعتهاأيادي خبيثة و مجرمة ..لا مبررات بعد الآن لا تسقني بشكواك عن المشاكلو غيرها ،، أنت من تغير ما حولك بفكرك لا أن تغرقفي كل جهة و تختلق أعذارالا أظن أن طفلا صغيرا يعرف كيف يفكر بطريقةصائبة وواعية ، لا ؟ اهمال الآباء و ترك أبناءهميهيمون في كل جانب ، كل غريب يرونه ينقضون عليهو يقلدون ما يرونه في التلفاز ، رقصة أو ضربة قاتلةو لم يجرب أب أن ينصح ابنه يوما او يبعده عن عمل شيء خاطئ بطريقة تربوية لا هجوميةو مان إن تصل الفتاة أو الفتى لعمر 15 ينتهي بهمالأمر إلى افعل ما شئت ..اطلب هاتفا أو سيارة اشتريها لك ،، تأخر في السفراخرجي للتنزه مع صديقاتك هذه حياتك فل تعيشهالا يوجد من يراقبك او يعاتبك حتى والديك يسمحان لكبخوض مغامراتك و تحميل لعبة



الانتحار

فأنت واعي



مارس هوايتك إن كانت هي اللعب و الابحار عبر الانثرنيت



فأنت مثقف و متحظر تعيش تطورا كبيرا ^^

خد راحتك بالغرفة ومارس طقوسك الخاصة بكفأنت واعيمارس هوايتك إن كانت هي اللعب و الابحار عبر الانثرنيتفأنت مثقف و متحظر تعيش تطورا كبيرا ^^





بل تزيد قدرتنا العجيبة على حمل فيروسات خطيرة من المجتمعات و نقلها



من هذا إلى ذاك " بلا تفكير " نحن نهدم أنفسنا وبذلك نهدم العالم ولسنا نطوره



..



أهذا نوع من الاستدمار العقلي الكترونيا ؟



و كيف سيتطور هذا العالم أكثر على يد مجرمين علميا ؟



كيف نحن كمسلمين نجرب مثل هذا الحرام و نلبسه بعقول أبنائنا ؟



هل لديكم حلول ؟؟؟ هنا تجدنونني حائرة ما أنا بمفكرة و مخترعة حلول

،، كل منا يحمل عادات سيئة من وسط العائلة و تتطور في الوسط الخارجيبل تزيد قدرتنا العجيبة على حمل فيروسات خطيرة من المجتمعات و نقلهامن هذا إلى ذاك " بلا تفكير " نحن نهدم أنفسنا وبذلك نهدم العالم ولسنا نطوره..أهذا نوع من الاستدمار العقلي الكترونيا ؟و كيف سيتطور هذا العالم أكثر على يد مجرمين علميا ؟كيف نحن كمسلمين نجرب مثل هذا الحرام و نلبسه بعقول أبنائنا ؟هل لديكم حلول ؟؟؟ هنا تجدنونني حائرة ما أنا بمفكرة و مخترعة حلول

"راقبوا أبناءكم هذا العالم خطير و الحياة



بل و البشر لا يرحم صغيرا و لا كبيرا "







"فطوم" ( هذا ما استطعت مشاركتهم معكم بقلمي و أفكاري البسيطة ^^ )"فطوم"