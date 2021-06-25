📸 جوله سياحيه للمسجد حسن باشا بمدينة وهران سيدي الهواري

Bfatiha

Bfatiha

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منتدي الامة الجزائرية
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يعتبر جامع الباشا أحد المعالم الأثرية والتاريخية الهامة بوهران، شرع الباي محمد الكبير في بنائه عقب تحريره للمدينة من الاحتلال الاسباني، وتم استكمال الاشغال به عام 1796م، ويعتبر جامع الباشا المسجد الوحيد من بين مساجد المدينة الأثرية الباقية الذي بني وفق الطراز العثماني الوافد، ويتجلى ذلك من خلال بيت صلاته ذات القبة المركزية التي تحيطها القبيبات من كل جانب وأيضًا من خلال مئذنته المضلعة، وهو بالتالي لا يختلف من حيث خصائصه في كثير عن تلك المساجد -ذات الطراز الوافد- التي تعود لنفس الفترة في باقي مدن الجزائر، وقد حافظ هذا المسجد على طابعه الأصيل سواء من حيث مخططه المعماري أو زخارفه الفنية

لكن المسجد حسن باشا تم إغلاقه منذ مدة إثر تعرّض لعدّة انهيارات بعد الزلازل لكن أعلنوا عبر موجات FM إذاعة الباهية بوهران دعوة بجولة إرشادية ، من طرف الديوان الوطني لتسيير و إستغلال الممتلكات الثقافية المحمية - وهران (Ogebc)

ولحسن الحظ تم التعرف على السيد. عرابة ماسينيسا مسئولة المكتب

و في هذه الجولة تم إلتقطت الصور (نافورة الوضوء ، مئذنة المسجد وغيرها).

صور من خارج المسجد
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صورة في فناء المسجد
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صورة نافورة الوضوء في فناء المسجد

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صور من داخل المسجد

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