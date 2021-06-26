عرض بيع متوفر 300$ PAYONEER مقابل 190دج للدولار

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
dzalgeria
المبلغ المتاح
300.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
D

dzalgeria

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
25 ديسمبر 2018
المشاركات
402
النقاط
507
العمر
31
محل الإقامة
biskra
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالجميع
متوفر 300$ PAYONEER مقابل 190دج للدولار
السعر: ثابت
المصدر: Freelancing

ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتضار حتى التأكد عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.

تنبيهات:
-أقل مبلغ للحجز 50$ و الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 12ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
 

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