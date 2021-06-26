Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
- إنضم
- 28 أوت 2011
- المشاركات
- 7,000
- النقاط
- 2,281
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- 20
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضل سورة الواقعة
فضل سورة الواقعة
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا ) 1.
وأخرج الحافظ ابن عساكر في ترجمة (( عبد الله بن مسعود )) بسنده عن ابي ظبية قال : مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه ، فعاده عثمان بن عفان فقال : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي ، قال : فما تشتهي ؟ قال : رحمة ربي ، قال : الا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني ، قال : الا آمر لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لي فيه ، قال : يكون لبناتك من بعدك ، قال : أتخشى على بناتي الفقر ؟ إنِّي أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا ) 2 فكان أبو ظبية لا يدعها أبدا
----------------------------------------------------------
من كتاب صفوة التفاسير
1 أخرجه الحافظ أبو يعلي وابن عساكر .
2 تفسير ابن كثير جـ 4 صفحة 281
1 أخرجه الحافظ أبو يعلي وابن عساكر .
2 تفسير ابن كثير جـ 4 صفحة 281
----------------------------------------------------------
فاقة : الفقر والحاجة.