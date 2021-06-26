السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



فضل سورة الواقعة





عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا ) 1.

وأخرج الحافظ ابن عساكر في ترجمة (( عبد الله بن مسعود )) بسنده عن ابي ظبية قال : مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه ، فعاده عثمان بن عفان فقال : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي ، قال : فما تشتهي ؟ قال : رحمة ربي ، قال : الا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني ، قال : الا آمر لك بعطاء ؟ قال : لا حاجة لي فيه ، قال : يكون لبناتك من بعدك ، قال : أتخشى على بناتي الفقر ؟ إنِّي أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا ) 2 فكان أبو ظبية لا يدعها أبدا

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من كتاب صفوة التفاسير

1 أخرجه الحافظ أبو يعلي وابن عساكر .

2 تفسير ابن كثير جـ 4 صفحة 281​

