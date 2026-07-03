اوقات استجابة الدعاء....يوم الجمعة

إلياس

إلياس

:: عميد الأعضاء :: ✍️top5👑
أوفياء اللمة
‏-قال ‎ابن_القيم: "الأوقات الستة للإجابة:
1. الثلث الأخيــر من الليـل.
2. عند الأذان (بعده مباشرة).
3. بيــن الأذان والإقامــة.
4. أدبار الصلوات (قبل السلام).
5. عند صعود الإمام في ‎#الجمعة.
6. آخــر ساعــة من ‎يـوم_الجمعة".
قال ‎#ابن_تيمية: "إذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه.. وجعل ذلك سببًا للخير الذي قضاه له".
وقال ابن القيم: "من أُلْهِمَ الدعاء فقد أُريد به الإجابة، ومتى أعطى العبد هذا المفتاح، فقد أراد الله أن يفتح له".
-مواطن الدعاء عند صعود الإمام للخطبة إلى انتهاء الصلاة:
1. بعد أذان الجمعة مباشرة.
2. بين الخطبتين، وكان الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - يتحرى الدعاء بين الخطبتين (في نفسه).
3. التأمين على دعاء الخطيب، كل واحد بمفرده وبصوت منخفض.
4. الدعاء بعد انتهـاء الخطبـة، وقبيــل الصــلاة.
5. الدعاء في الصلاة: في السجود، وقبل السلام.
-ومال ابن القيم بقوة إلى أن هذا الوقت وقت إجابة، أي: من صعود الخطيب إلى انتهــاء الصـلاة.
قال: "لأن لاجتمـاع المسلميـن، وصلاتهـم، وتضرعهـم، وابتهالهم، تأثيرًا في الإجابة".
 

المواضيع المشابهة

ضآحكة مستبشرة
حكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة للمأمومين
المشاركات
6
المشاهدات
777
عاشق الاقصى
عاشق الاقصى
cosette
أوقات استجابة الدعاء
المشاركات
3
المشاهدات
525
الاموره مهره
ا
Ma$Ter
وقت إجابة الدعاء يوم الجمعة
المشاركات
3
المشاهدات
952
misterX
M
ف
هل تعلم متى ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة........فانتهز الفرصة ولا تضيعها
المشاركات
17
المشاهدات
3K
فتحون
ف
م
اوقات استجابه الدعاء
المشاركات
1
المشاهدات
528
علي الفاضلي
علي الفاضلي
العودة
Top Bottom