اوقات استجابة الدعاء....يوم الجمعة

إلياس
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أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 30,362
- الحلول المقدمة
- 1
- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 62
-قال ابن_القيم: "الأوقات الستة للإجابة:
1. الثلث الأخيــر من الليـل.
2. عند الأذان (بعده مباشرة).
3. بيــن الأذان والإقامــة.
4. أدبار الصلوات (قبل السلام).
5. عند صعود الإمام في #الجمعة.
6. آخــر ساعــة من يـوم_الجمعة".
قال #ابن_تيمية: "إذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه.. وجعل ذلك سببًا للخير الذي قضاه له".
وقال ابن القيم: "من أُلْهِمَ الدعاء فقد أُريد به الإجابة، ومتى أعطى العبد هذا المفتاح، فقد أراد الله أن يفتح له".
-مواطن الدعاء عند صعود الإمام للخطبة إلى انتهاء الصلاة:
1. بعد أذان الجمعة مباشرة.
2. بين الخطبتين، وكان الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - يتحرى الدعاء بين الخطبتين (في نفسه).
3. التأمين على دعاء الخطيب، كل واحد بمفرده وبصوت منخفض.
4. الدعاء بعد انتهـاء الخطبـة، وقبيــل الصــلاة.
5. الدعاء في الصلاة: في السجود، وقبل السلام.
-ومال ابن القيم بقوة إلى أن هذا الوقت وقت إجابة، أي: من صعود الخطيب إلى انتهــاء الصـلاة.
قال: "لأن لاجتمـاع المسلميـن، وصلاتهـم، وتضرعهـم، وابتهالهم، تأثيرًا في الإجابة".
1. الثلث الأخيــر من الليـل.
2. عند الأذان (بعده مباشرة).
3. بيــن الأذان والإقامــة.
4. أدبار الصلوات (قبل السلام).
5. عند صعود الإمام في #الجمعة.
6. آخــر ساعــة من يـوم_الجمعة".
قال #ابن_تيمية: "إذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه.. وجعل ذلك سببًا للخير الذي قضاه له".
وقال ابن القيم: "من أُلْهِمَ الدعاء فقد أُريد به الإجابة، ومتى أعطى العبد هذا المفتاح، فقد أراد الله أن يفتح له".
-مواطن الدعاء عند صعود الإمام للخطبة إلى انتهاء الصلاة:
1. بعد أذان الجمعة مباشرة.
2. بين الخطبتين، وكان الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - يتحرى الدعاء بين الخطبتين (في نفسه).
3. التأمين على دعاء الخطيب، كل واحد بمفرده وبصوت منخفض.
4. الدعاء بعد انتهـاء الخطبـة، وقبيــل الصــلاة.
5. الدعاء في الصلاة: في السجود، وقبل السلام.
-ومال ابن القيم بقوة إلى أن هذا الوقت وقت إجابة، أي: من صعود الخطيب إلى انتهــاء الصـلاة.
قال: "لأن لاجتمـاع المسلميـن، وصلاتهـم، وتضرعهـم، وابتهالهم، تأثيرًا في الإجابة".