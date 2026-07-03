اوقات استجابة الدعاء....يوم الجمعة

‏-قال ‎ابن_القيم: "الأوقات الستة للإجابة:

1. الثلث الأخيــر من الليـل.

2. عند الأذان (بعده مباشرة).

3. بيــن الأذان والإقامــة.

4. أدبار الصلوات (قبل السلام).

5. عند صعود الإمام في ‎#الجمعة.

6. آخــر ساعــة من ‎يـوم_الجمعة".

قال ‎#ابن_تيمية: "إذا أراد الله بعبد خيرًا ألهمه دعاءه.. وجعل ذلك سببًا للخير الذي قضاه له".

وقال ابن القيم: "من أُلْهِمَ الدعاء فقد أُريد به الإجابة، ومتى أعطى العبد هذا المفتاح، فقد أراد الله أن يفتح له".

-مواطن الدعاء عند صعود الإمام للخطبة إلى انتهاء الصلاة:

1. بعد أذان الجمعة مباشرة.

2. بين الخطبتين، وكان الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - يتحرى الدعاء بين الخطبتين (في نفسه).

3. التأمين على دعاء الخطيب، كل واحد بمفرده وبصوت منخفض.

4. الدعاء بعد انتهـاء الخطبـة، وقبيــل الصــلاة.

5. الدعاء في الصلاة: في السجود، وقبل السلام.

-ومال ابن القيم بقوة إلى أن هذا الوقت وقت إجابة، أي: من صعود الخطيب إلى انتهــاء الصـلاة.

قال: "لأن لاجتمـاع المسلميـن، وصلاتهـم، وتضرعهـم، وابتهالهم، تأثيرًا في الإجابة".