GhaF
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 9 جويلية 2016
- المشاركات
- 626
- النقاط
- 17
السلام عليكم اخواني في الله
البطاقات البنكية التالية هي أفضل ما يمكن طلبه من الجزائر حاليا
هذه البطاقات تمكن من الشراء عبر الانترنت و كذلك سحب أموالك إذا كنت تعمل كفريلانسر
❑ Paysera
❑ Wise
❑ Dukascopy
❑ Payoneer
❑ N26
لطلب هذه البطاقات يرجى الإتصال بالصفحات المختصة بتوفير هذه الخدمة
يرجى التأكد من مصداقية هذه الصفحات قبل الطلب و ذلك لتجنب الوقوع في فخ الإحتيال
لجميع المهتمين بتبادل العملات الإلكترونية و شحن الارصدة زوروا موقعنا
Sekoir سكوار | The marketplace for money transfer
البطاقات البنكية التالية هي أفضل ما يمكن طلبه من الجزائر حاليا
هذه البطاقات تمكن من الشراء عبر الانترنت و كذلك سحب أموالك إذا كنت تعمل كفريلانسر
❑ Paysera
❑ Wise
❑ Dukascopy
❑ Payoneer
❑ N26
لطلب هذه البطاقات يرجى الإتصال بالصفحات المختصة بتوفير هذه الخدمة
يرجى التأكد من مصداقية هذه الصفحات قبل الطلب و ذلك لتجنب الوقوع في فخ الإحتيال
لجميع المهتمين بتبادل العملات الإلكترونية و شحن الارصدة زوروا موقعنا
Sekoir سكوار | The marketplace for money transfer