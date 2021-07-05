شرح أفضل البطاقات للعمل و الشراء عبر الانترنت

GhaF

GhaF

:: عضو مُتميز ::
إنضم
9 جويلية 2016
المشاركات
626
النقاط
17
السلام عليكم اخواني في الله
البطاقات البنكية التالية هي أفضل ما يمكن طلبه من الجزائر حاليا
هذه البطاقات تمكن من الشراء عبر الانترنت و كذلك سحب أموالك إذا كنت تعمل كفريلانسر
❑ Paysera
❑ Wise
❑ Dukascopy
❑ Payoneer
❑ N26
لطلب هذه البطاقات يرجى الإتصال بالصفحات المختصة بتوفير هذه الخدمة
⚠ يرجى التأكد من مصداقية هذه الصفحات قبل الطلب و ذلك لتجنب الوقوع في فخ الإحتيال

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