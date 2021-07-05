أنواع الأبناء..

زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#أنواع_الأبناء : "خمسة"

الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله

● #أحدهم: لا يفعل ما يأمره به والداه،
فهذا ( عاقّ ) .
● #والثاني : يفعل ما يؤمر به وهو كاره ،
فهذا ( لا يؤجر ) .
●- #والثالث: يفعل ما يؤمر به ، ويتبعه
بالمنّ والأذى والتأفّف ورفع الصوت
فهذا ( يؤزر ) .
● #والرابع: يفعل ما يؤمر به ، بطيبة
نفس ، فهذا ( مأجور ) ، وهم قليل .
● #والخامس: يفعل ما يريده والداه
قبل أن يأمروا به ، فهذا هو ؛
( البارُّ الموفق ) ، وهم نادرون.

■فالصنفان الأخيران ؛
لا تسأل عن بركة أعمارهم ، وسعة
أرزاقهم ، وانشراح صدورهم ،
وتيسير أمورهم ، و "ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل
العظيم"

📃 صفحة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله

أسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من اخر صنفين وان يعيننا على ذلك ويثبت أقدامنا، نحن وكل أبناء المسلمين
 
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