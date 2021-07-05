زخرفة حرف
:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
#أنواع_الأبناء : "خمسة"
الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله
● #أحدهم: لا يفعل ما يأمره به والداه،
فهذا ( عاقّ ) .
● #والثاني : يفعل ما يؤمر به وهو كاره ،
فهذا ( لا يؤجر ) .
●- #والثالث: يفعل ما يؤمر به ، ويتبعه
بالمنّ والأذى والتأفّف ورفع الصوت
فهذا ( يؤزر ) .
● #والرابع: يفعل ما يؤمر به ، بطيبة
نفس ، فهذا ( مأجور ) ، وهم قليل .
● #والخامس: يفعل ما يريده والداه
قبل أن يأمروا به ، فهذا هو ؛
( البارُّ الموفق ) ، وهم نادرون.
■فالصنفان الأخيران ؛
لا تسأل عن بركة أعمارهم ، وسعة
أرزاقهم ، وانشراح صدورهم ،
وتيسير أمورهم ، و "ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل
العظيم"
صفحة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله
أسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من اخر صنفين وان يعيننا على ذلك ويثبت أقدامنا، نحن وكل أبناء المسلمين
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
#أنواع_الأبناء : "خمسة"
الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله
● #أحدهم: لا يفعل ما يأمره به والداه،
فهذا ( عاقّ ) .
● #والثاني : يفعل ما يؤمر به وهو كاره ،
فهذا ( لا يؤجر ) .
●- #والثالث: يفعل ما يؤمر به ، ويتبعه
بالمنّ والأذى والتأفّف ورفع الصوت
فهذا ( يؤزر ) .
● #والرابع: يفعل ما يؤمر به ، بطيبة
نفس ، فهذا ( مأجور ) ، وهم قليل .
● #والخامس: يفعل ما يريده والداه
قبل أن يأمروا به ، فهذا هو ؛
( البارُّ الموفق ) ، وهم نادرون.
■فالصنفان الأخيران ؛
لا تسأل عن بركة أعمارهم ، وسعة
أرزاقهم ، وانشراح صدورهم ،
وتيسير أمورهم ، و "ذلك فضل الله
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل
العظيم"
صفحة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله
أسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من اخر صنفين وان يعيننا على ذلك ويثبت أقدامنا، نحن وكل أبناء المسلمين