abdouker
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 11 ديسمبر 2015
- المشاركات
- 758
- النقاط
- 519
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 500 € بايسيرا
المصدر : اعمال حرة
ملاحظات:
-اقل مبلغ للحجز 50 اورو
-لا توجد عمولة في الإرسال
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتظار حتى التأكد عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.
تنبيهات:
-الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 24 ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 500 € بايسيرا
المصدر : اعمال حرة
ملاحظات:
-اقل مبلغ للحجز 50 اورو
-لا توجد عمولة في الإرسال
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتظار حتى التأكد عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.
تنبيهات:
-الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 24 ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
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