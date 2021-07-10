الالتحاق والتسجيل بأشبال الأمة 2021

التسجيل وشروط الإلتحاق بمدارس أشبال الامة 2021​

التعريف بمدارس أشبال الأمة:تم إحداث مدارس أشبال الأمة بهدف تأسيس قطب امتياز لتكوين إطارات المستقبل لفائدة الجيش الوطني الشعبي. لهذا الغرض، تتولى مدارس اشبال الأمة المهام الرئيسية التالية:ضمان تعليم مدرسي يشمل الطورين المتوسط والثانوي ؛تكميل التعليم المدرسي بتكوين شبه عسكري مكيف ؛يتم توجيه الشبل المتحصل على شهادة البكالوريا، حسب لاحتياجات الجيش الوطني الشعبي والمعدل المحصل عليه في امتحان البكالوريا، لمتابعة تكوين عسكري وجامعي في إحدى مدارس الضباط للجيش الوطني الشعبي.ستنطلق التسجيلات الأولية لمسابقة الإلتحاق بمدارس أشبال الأمة بعد الإعلان عن نتائج امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والإبتدائي للسنة الدراسية 2020-2021.باقي تفاصيل الموضوع و كيفية التسجيل تجدونه هنا عبر الرابط التالي :في أمان الله