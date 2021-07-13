سبع علامات تحذيرية شائعة لورم سرطان البروستات!

يمكن أن يظل ورم سرطان البروستات غير مكتشف لسنوات عديدة، حيث ينمو حجم الورم ببطء، وبمجرد أن يتجمع في كرة كبيرة من الخلايا السرطانية، قد تواجه مشاكل في المسالك البولية.



ويمكن أن يكون الإجهاد من أجل التبول أو قضاء وقت طويل في إفراغ المثانة من علامات الإصابة بسرطان البروستات.



وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): "قد تواجه أيضا "تدفقا ضعيفا"، وحتى بعد كل مشكلة الذهاب إلى المرحاض، قد تشعر كما لو أن مثانتك لم تُفرغ بشكل صحيح".



وهناك سبع علامات تحذيرية لسرطان البروستات:



1. كثرة التبول، غالبا أثناء الليل.



2. الحاجة إلى دخول المرحاض بشكل مستمر.



3. صعوبة في التبول.



4. إجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول.



5. ضعف التدفق.



6. الشعور بأن مثانتك لم تفرغ بالكامل.



7. دم في البول أو دم في السائل المنوي.



وإذا كنت تعاني من علامات الإصابة بسرطان البروستات، فمن الأفضل أن يقوم الطبيب بفحصها.



وفي بعض الأحيان، قد تشير هذه الأعراض إلى تضخم البروستات (وهو ليس سرطانيا).



ومع ذلك، لن تعرف على وجه اليقين ما هي حالتك حتى يتم فحصك من قبل الطبيب. وقد تتضمن الاختبارات الطبية أخذ عينة من الدم والبول وفحص البروستات والأشعة.