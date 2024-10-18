07 حالات تدل على أنك لست بخير

من فقدان الوزن غير المبرر إلى ومضات الضوء المفاجئة، يجب الانتباه للأعراض المهمة لعلاجها قبل أن تتفاقم ويصبح من الصعب السيطرة عليها طبيا.

لماذا يجب زيارة الطبيب؟

أحيانا ترسل أجسادنا إشارات تحذيرية بتدهور الصحة قبل وقت طويل من تعرضنا لأمراض قد تهدد الحياة، تتحدث أجسادنا إلينا همسًا، وإذا لم نستمع، تبدأ في الصراخ، لذلك لابد من الانتباه لهذه الأعراض.

وهناك حالات قد تكون فيها غرابة صحية تبدو غير مهمة، هي طريقة جسمك لإظهار علامات تحذيرية لمرض أو حالة طبية أكثر خطورة.

لهذا السبب فإن الاستماع إلى جسمك بعناية يعد دائمًا فكرة جيدة، خاصةً عندما يصاب جسمك بتغييرات مفاجئة

كيف يتحكم الدماغ في أعراض المرض؟

قد تكون مجموعة صغيرة من الخلايا العصبية الموجودة داخل منطقة ما تحت المهاد مسؤولة عن إحداث أعراض المرض، بما في ذلك فقدان الشهية والحمى والسعي إلى الدفء.

وعندما يصاب شخص ما بعدوى، يعتقد معظم الناس أن الجهاز المناعي يبدأ في العمل عندما يشعرون ببعض دفاعات الجسم الطبيعية مثل الحمى أو القشعريرة أو التعب، وما لا يعرفه معظم الناس هو أن الدماغ هو في الواقع وراء كل هذا.

إليك ما يحدث: يتحدث الجهاز العصبي إلى الجهاز المناعي لمعرفة أن الجسم مصاب بعدوى ثم ينظم سلسلة من التغييرات السلوكية والفسيولوجية التي تتجلى كأعراض غير سارة للمرض

ما هي الأعراض الأولية؟

فقدان الوزن غير المبرر

قد يكون فقدان الوزن دون محاولة علامة على وجود مشكلة صحية، يمكن أن يكون سبب انخفاض الوزن غير المبرر العديد من الحالات.

وتشمل هذه فرط نشاط الغدة الدرقية، السكري، الاكتئاب، وأمراض الكبد، والسرطان أو الاضطرابات التي تتداخل مع كيفية امتصاص جسمك للعناصر الغذائية.

الحمى المستمرة أو المرتفعة

يبدو أن الحمى تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة العدوى، يمكن أن تعني الحمى المستمرة أنك مصاب بعدوى، بما في ذلك كوفيد-19.

إذا كنت تعاني من الحمى وأعراض أخرى، مثل السعال والتعب، فلابد من زيارة الطبيب.

يمكن أن تكون الحمى أيضًا أحد أعراض العديد من الأمراض المعدية الأخرى، من عدوى المسالك البولية إلى مرض السل.

ضيق التنفس

قد تشمل أسباب ضيق التنفس مرض الانسداد الرئوي المزمن، والتهاب الشعب الهوائية، والربو، والالتهاب الرئوي أو جلطة دموية في الرئة، وتشمل الأسباب الأخرى مشاكل القلب والرئة.

يمكن أن يحدث صعوبة التنفس أيضًا مع نوبة الهلع – وهي نوبة مفاجئة من القلق الشديد الذي يؤدي إلى ردود فعل جسدية شديدة عندما لا يكون هناك خطر حقيقي أو سبب واضح.

الارتباك أو تغيرات الشخصية

اطلب العناية الطبية إذا كنت تعاني فجأة من:

ضعف مهارات التفكير

صعوبة التركيز أو الانتباه

تغيرات السلوك

قد تكون هذه التغييرات ناجمة عن العديد من المشاكل، مثل العدوى أو الجفاف أو سوء التغذية أو حالات الصحة العقلية أو العقاقير.

الشخير

عادة ما يكون الشخير هو العلامة المبكرة الوحيدة لانقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب في النوم يتميز بانسداد في مجاري الهواء يمكن أن يزيد من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم الرئوي وقصور القلب.

تشقق الشفاه

والمعروف أيضًا باسم “التهاب الشفاه”، يمكن أن يشير إلى نقص فيتامينات ب، وخاصة فيتامين ب12، مما قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض مثل فقر الدم.

الشعور بالشبع سريعا

تشمل الأسباب المحتملة للشبع المبكر مرض الارتجاع المعدي المريئي، والقرحة الهضمية في بعض الحالات، قد تكون مشكلة أكثر خطورة – مثل سرطان المعدة، لذلك لا بد من زيارة الطبيب للفحص.

ومضات الضوء

قد تكون البقع الساطعة أو ومضات الضوء أحيانًا علامة على الصداع النصفي. وفي حالات أخرى، قد تكون هذه الومضات المفاجئة علامة على حالة خطيرة حيث تنفصل طبقة رقيقة من الأنسجة في الجزء الخلفي من العين عن موضعها (انفصال الشبكية).

يمكن أن تساعد الرعاية الطبية الفورية في منع فقدان البصر الدائم