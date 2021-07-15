تطبيق المصاريف لسهولة إدارة المصاريف اليومية

ميرو عصامم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 أكتوبر 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 40
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
تطبيق المصاريف تم تنفيذه خصيصا لسهولة إدارة المصاريف اليومية و متابعة الديون و الأقساط الخاصة أو لاصحاب المشاريع الصغيرة، كما يمكن إستخدامه لتسجيل كل ما يقع تحت بند المصاريف و الديون ك الهدايا المدفوعه و نقوط المناسبات كما هو متعارف في مجتمعنا،
يتيح لك تطبيق المصاريف عدة خصائص أهمها:
تطبيق شامل يمكن استخدامه للمصاريف و الميزانية الشخصية او لادارة المشروعات الصغيرة
اضافة اكثر من محفظة يمكنك من خلالها إدارة مصاريفك و مصادر دخلك و متابعة ما لك او عليك من ديون
تعديل المحفظات الخاصة بك
اضافة معاملاتك الماليه بسهولة
اكثر من 50 قسم للمعاملات بكآفة أنواعها (دخل، مصروف، ديون و اقساط)
تكرار معاملة ما يومياً، اسبوعياً، شهرياً او سنوياً، بعدها سيقوم المصاريف باضافتها دون تدخل منك
ربط المعاملة بجهة الاتصال
امكانية اضافة معاملة مستقبلية أو في أي وقت سابق
التعديل علي العمليات التي تم اضافاتها
عرض كشف بكل العمليات التي قمت باضافاتها
عرض تفاصيل المعاملات التي قمت بها في يوم ما
دفع/استلام الديون و اأقساط مع تحديد تاريخ بداية الدين و نهايته و الجهة المرتبطة بهذا الدين
كشف تفصيلي بما لك او عليك من ديون
تقاير إسبوعية و شهرية
إمكانية حفظ و إسترجاع البيانات على جوجل درايف
إمكانية حفظ تقارير بصيغة إكسيل
لتفاصيل أكثر ولتحميل التطبيق : المصاريف - Apps on Google Play
يتيح لك تطبيق المصاريف عدة خصائص أهمها:
تطبيق شامل يمكن استخدامه للمصاريف و الميزانية الشخصية او لادارة المشروعات الصغيرة
اضافة اكثر من محفظة يمكنك من خلالها إدارة مصاريفك و مصادر دخلك و متابعة ما لك او عليك من ديون
تعديل المحفظات الخاصة بك
اضافة معاملاتك الماليه بسهولة
اكثر من 50 قسم للمعاملات بكآفة أنواعها (دخل، مصروف، ديون و اقساط)
تكرار معاملة ما يومياً، اسبوعياً، شهرياً او سنوياً، بعدها سيقوم المصاريف باضافتها دون تدخل منك
ربط المعاملة بجهة الاتصال
امكانية اضافة معاملة مستقبلية أو في أي وقت سابق
التعديل علي العمليات التي تم اضافاتها
عرض كشف بكل العمليات التي قمت باضافاتها
عرض تفاصيل المعاملات التي قمت بها في يوم ما
دفع/استلام الديون و اأقساط مع تحديد تاريخ بداية الدين و نهايته و الجهة المرتبطة بهذا الدين
كشف تفصيلي بما لك او عليك من ديون
تقاير إسبوعية و شهرية
إمكانية حفظ و إسترجاع البيانات على جوجل درايف
إمكانية حفظ تقارير بصيغة إكسيل
لتفاصيل أكثر ولتحميل التطبيق : المصاريف - Apps on Google Play