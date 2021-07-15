تطبيق المصاريف لسهولة إدارة المصاريف اليومية

م

ميرو عصامم

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 أكتوبر 2020
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
40
محل الإقامة
مصر
الجنس
ذكر
تطبيق المصاريف تم تنفيذه خصيصا لسهولة إدارة المصاريف اليومية و متابعة الديون و الأقساط الخاصة أو لاصحاب المشاريع الصغيرة، كما يمكن إستخدامه لتسجيل كل ما يقع تحت بند المصاريف و الديون ك الهدايا المدفوعه و نقوط المناسبات كما هو متعارف في مجتمعنا،



يتيح لك تطبيق المصاريف عدة خصائص أهمها:

✔ تطبيق شامل يمكن استخدامه للمصاريف و الميزانية الشخصية او لادارة المشروعات الصغيرة
✔ اضافة اكثر من محفظة يمكنك من خلالها إدارة مصاريفك و مصادر دخلك و متابعة ما لك او عليك من ديون
✔ تعديل المحفظات الخاصة بك
✔ اضافة معاملاتك الماليه بسهولة
✔ اكثر من 50 قسم للمعاملات بكآفة أنواعها (دخل، مصروف، ديون و اقساط)
✔ تكرار معاملة ما يومياً، اسبوعياً، شهرياً او سنوياً، بعدها سيقوم المصاريف باضافتها دون تدخل منك
✔ ربط المعاملة بجهة الاتصال
✔ امكانية اضافة معاملة مستقبلية أو في أي وقت سابق
✔ التعديل علي العمليات التي تم اضافاتها
✔ عرض كشف بكل العمليات التي قمت باضافاتها
✔ عرض تفاصيل المعاملات التي قمت بها في يوم ما
✔ دفع/استلام الديون و اأقساط مع تحديد تاريخ بداية الدين و نهايته و الجهة المرتبطة بهذا الدين
✔ كشف تفصيلي بما لك او عليك من ديون
✔ تقاير إسبوعية و شهرية
✔ إمكانية حفظ و إسترجاع البيانات على جوجل درايف
✔ إمكانية حفظ تقارير بصيغة إكسيل

لتفاصيل أكثر ولتحميل التطبيق : المصاريف - Apps on Google Play
 
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