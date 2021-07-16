عندي اختين جدي اخواتي يجولها خطاب ملي كان عمرها سابعة عشر عام ووقتها كانت صغيرة المهم كي كبرت دخلت بالعشرينات وثلاثنيات وهي عندها خطاب بعض الخطاب يجيو عند صحابتها لهما بنات عمي وللاسف يطردوه بلا ما يقولولها وكي تسمع تقولهم علاه يقولوها ماشي من مستواك مش ملاح هدوا لعينة ليبعثه بنات عمي اما ليجولها هي ديراكت تبدا اختي لاصغر منها تضحك عليها وتقولها لوكان تقبليه حتولي مسخرة وتضحك عليها واختي هده مشكلتها انها تتاثر بكلام الناس تخاف الناس يضحكه ليها تخاف الناس يحتقروها مبعد اي واحد يجييلها اختي تحرضها تخليه وتقولها راح تولي مسخرة بين الناس وتبدا تتنمر علي لجالها مبعد اختي تطرده ضركا هي ولات فوق اربعين سنة وما تزوجتش واختي لاصغر منها راهي تدير المستحيل باش تتزوج صحيح راهي تخير بصح هي مستعدة تقبل باي واحد من ليجيو لاختي مع العلم غير كيما جالها لاختي الكبيرة عريس عنده دكتوراة واختي الاصغر تحب تسرقه منها وتقولهاهدا يليق بيا انا وندمتها فرفضاته يعني تاثر بزاف عليها هي تغار منها والاخري ماحبتش تفهم مع انه خالتي جات عندنا فاقت بيها قالتلها راهي تكلخلك بصح هي ماحبتش تصدق الثانية راهي تكلخلها