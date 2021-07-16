من طرائف العرب.

توفيق السعيدي

توفيق السعيدي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 جويلية 2021
المشاركات
4
النقاط
3
العمر
36
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
ذكر
طرائف العرب
😂

‏رأى حكيم رجلاً يضرب زوجته فقال له :
‏العصى للبهائم أما النساء فتُضرب
‏ بالنساء ( يقصد أن يتزوج عليها )
‏فقال الرجل : لم أفهم !
‏فَرَدَّت الزوجة قائلة : أَكْمِل الضرب
‏ وَدَعْكَ من هذا الغبيّ .
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روضة العقلاء - الجوزي
 
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