من طرائف العرب.

توفيق السعيدي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 جويلية 2021
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 3
- العمر
- 36
- محل الإقامة
- سعيدة
- الجنس
- ذكر
طرائف العرب
رأى حكيم رجلاً يضرب زوجته فقال له :
العصى للبهائم أما النساء فتُضرب
بالنساء ( يقصد أن يتزوج عليها )
فقال الرجل : لم أفهم !
فَرَدَّت الزوجة قائلة : أَكْمِل الضرب
وَدَعْكَ من هذا الغبيّ .
روضة العقلاء - الجوزي
رأى حكيم رجلاً يضرب زوجته فقال له :
العصى للبهائم أما النساء فتُضرب
بالنساء ( يقصد أن يتزوج عليها )
فقال الرجل : لم أفهم !
فَرَدَّت الزوجة قائلة : أَكْمِل الضرب
وَدَعْكَ من هذا الغبيّ .