تفتيح البشرة وزوال بثور حب الشباب بمكونات طبيعية

السلام عليكن ورحمة الله وبركاته



وصفة اليوم فيها اربع مكونات :

عصير البصل

عصير اللفت

عصير ليمون

حليب بودرة

نمزجهم مع البعض بحيث تشكل خليط متماسك

بخصوص العصير تع البصل واللفت نرابيهم ونعصرهذاك المبشور

يتم تنظيف البشرة -تقشيرها -

انا استعمل صابون *الطرف* لتقشيره

نشلل وجهي بعدما يجف نحط الماسك هذا

نخليه من 10 د الى 15 دقيقة ونغسل

مرة الى مرتين في الاسبوع

مع الوقت وتكرير العملية تلاحظين اطلالة مشرقة لبشرة وجهك والقضاء على البثور

نعومة البشرة بعد الغسل مباشرة





كما انه لدى مزيج عصير الليمون والبصل فعالية ممتازة للتخلص من بصور حب الشباب

يعني تقدرو تستعملوه وحدهم في قطنة وتمسحو وجهكم

ايضا خل التفاح مع البصل في قطن وتمسحو



البصل: بفضل خصائصه المضادة للالتهابات ، يساعد البصل في تقليل حجم الندبات عن طريق زيادة الكولاجين في الجلد .