جبل عرفة مباشر / توافد الحجاج علي عرفة لاداء ركن الحج الاعظم 9 ذى الحجه 1442هـ 2021م

Golden Man

Golden Man

:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,490
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر

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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,628
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله اكبر
ماا اعظمها نعم. نعمة الاسلام و التوحيد و نعم الرحمات النازلات في يوم عرفات
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,854
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى آخي الكريم
 
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