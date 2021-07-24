عرض بيع بيع 500$ SKRILL/ NETELLER مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
193.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
9,447
النقاط
351
السلام عليكم متوفر 500 دولار سكريل او نتلر
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 193 دج

العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
 
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