السلام عليكم متوفر 500 دولار perfectmoney/ WEBMONEY

الدفع عن طريق ccp



1 دولار = 193دج



العمولة يتحملها المشتري



يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا