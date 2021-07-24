وفق تجربتي وفهمي الخاص، يجب اعادة ترتيب الاولويات لتحقيق التغيير البناء :

1- لا يفتح أي نقاش حول الثوابت الوطنية، والتخلي عن التفكير الشمولي، أي ترسيخ مبدأ حرية المعتقد، الحرية الفكرية، الحرية الثقافية حسب الفسيفساء الثقافية للمجتمع الجزاىري.

2- أن يكون الاقتصاد هو رقم واحد تفكيرا وممارسة، ومشاركة.

3- الاولوية في الخطاب الديني تكون لفقه المعاملات. وتكون الاسرة رقم 01 على جميع المستويات.

4- الاولوية في التعليم من حيث المعالجة وتخصيص الامكانيات، والتعويضات، تكون للطور الابتدائي.

5- اخراج التعليم العالي من الخدمة العمومية ذات الطابع الاجتماعي، وربط الجزء الاكبر منه بالقطاع الاقتصادي.

6 - نبذ كل اشكل الانغلاق حول العرش والجهة، او لاتجاه الديني او السياسي، والمعيار الوحيد، هو المواطنة أي جزائري، سواء كان ذلك بالاصل أو الاقامة.

7- التدرج في التغيير، واعتبار ما انجز في الجزائر قاعدة للانطلاق. والتوقف عن الاصغاء للآراء المتطرفة في الاتجاهين : الذي يرى السطة احتلال، وهدم كل المكتسبات. ومن يرى حراك الشباب بعين الاقصاء أو التحقير.

- مخ الهدرة:ازمتنا في أمرين : التلذذ بلغة الكراهية، والوقوف عند التفاصيل .