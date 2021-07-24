الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:



فإن كتابة الياء، ولفظها في: "صلّ"، من قولك: "اللهم صل على محمد" تعتبر خطأ؛ لأن صلّ فعل أمر، وفعل الأمر - كما قال النحاة - يبنى على ما يجزم به مضارعه - من سكون، وحذف - فيبنى على السّكُون إذا كان صحيح الآخر، نَحْو: اكتِب .. وعَلى حذف حرف الْعلَّة - الألف، أو الواو، أو الياء - إذا كان آخره معتلًا، نحو: اخشَ، ادعُ، صلِّ، ارمِ .. أو حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، نحو: اكتبا، اذهبوا، صلي ..

ومنه تعلم أن صلي - بالياء - هو أمر للأنثى، والياء فيه ياء الفاعلة، ومثاله قول الله تعالى لمريم - عليها السلام -: فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا {مريم:26}.



والله أعلم.