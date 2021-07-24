كأنك تراه

زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
13,250
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
FB_IMG_1627102835942.jpg

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم، اللهم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد.

صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,911
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللهم صلي و سلم على نبينا محمد صلى الله عليه و سلم
بارك الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
13,250
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كتابة الياء، ولفظها في: "صلّ"، من قولك: "اللهم صل على محمد" تعتبر خطأ؛ لأن صلّ فعل أمر، وفعل الأمر - كما قال النحاة - يبنى على ما يجزم به مضارعه - من سكون، وحذف - فيبنى على السّكُون إذا كان صحيح الآخر، نَحْو: اكتِب .. وعَلى حذف حرف الْعلَّة - الألف، أو الواو، أو الياء - إذا كان آخره معتلًا، نحو: اخشَ، ادعُ، صلِّ، ارمِ .. أو حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، نحو: اكتبا، اذهبوا، صلي ..
ومنه تعلم أن صلي - بالياء - هو أمر للأنثى، والياء فيه ياء الفاعلة، ومثاله قول الله تعالى لمريم - عليها السلام -: فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا {مريم:26}.

والله أعلم.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top