`~يليس نلوراس~`،،لا للرد فضلا ``بمدونتي ``

فاتن سيلين

فاتن سيلين

:: عضو مُتميز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
بسم الله الرحمن الرحيم

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

~~~~~~~~~~~~~~~~~

اليوم 8صفر1448ه/22جويلية 2026
على بركة الله افتح مدونتي.

🌺فاتن سيلين 🌺
 
توقيع فاتن سيلين
فضلا ،،،لا أريد الرد بمدونتي ،،
وتقبلوا فائق احترامي وتقديري،،،
 
آخر تعديل:
توقيع فاتن سيلين
حراىق كبيرة في جميع مدن الشرق الجزائري
😢
اللهم اجعلها برداً وسلاماً على الجزائر🤲 وأطفئ لهيبها بقدرتك🤲 واحفظ أهلينا ورجال الحماية المدنية🤲
آمين 🤲
 
توقيع فاتن سيلين
اذا هذه الحرائق بفعل فاعل .ماهو شعورك وانت تشوف الحيوانات تموت حرقا؟والناس تموت حرقا واختناقا؟وكبار السن يعانون وأصحاب مرضى الحساسية والربو بختنقون؟كيفاش راك تقدر ترقد متهني في نومك؟
حسبنا الله ونعم الوكيل
 
توقيع فاتن سيلين
بارك الله في كل من ارسل لي يسأل عني أو يبارك لي بنجاحي في شهادة الباكالوريا ..
لا استطيع الرد الا على رسالة الإناث،،فعذرا،،

والحمد لله بفضل من الله وتوفيقه،، نجحت بمعدل ممتاز ..
 
توقيع فاتن سيلين

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