`~يليس نلوراس~`،،لا للرد فضلا ``بمدونتي ``

فاتن سيلين
:: عضو مُتميز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
التفاعل 2.8K
الجوائز 233
- تاريخ التسجيل
- 30 أفريل 2024
- المشاركات
- 559
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 1 سبتمبر 2008
- الوظيفة
- طالبة بالثانوية
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 8
بسم الله الرحمن الرحيم
«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»
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اليوم 8صفر1448ه/22جويلية 2026
على بركة الله افتح مدونتي.
فاتن سيلين
«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»
~~~~~~~~~~~~~~~~~
اليوم 8صفر1448ه/22جويلية 2026
على بركة الله افتح مدونتي.
فاتن سيلين