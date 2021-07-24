كتاب حراسة الفضيلة

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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كتاب شيق مفعم بالعاطفة الدينية، التي جاءت في لغة علمية شرعية أدبية، يتناول جانبًا مهمًّا من جوانب قضية المرأة في الإسلام حيث يفند الدعاوى المغرضة الهادفة إلى امتهان المرأة، بالدعوة إلى سفورها، ويوضح تكريم الإسلام للمرأة، بإبراز حقوقها في الإسلام، وتوضيح واجباتها، ويعرض ذلك كله من خلال الأدلة من الكتاب والسنة، هادفًا إلى إخراج رسالة للناس؛ لِـتَـثْبيتِ نساء المؤمنين على الفضيلة، وكشف دعاوى المستغربين إلى الرذيلة.​

المؤلفون​



الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد، وينتهي نسبه إلى بني زيد، ولد في أحد ضواحي الوشم سنة (1365هـ)، بدأ حياته العلمية في الكتاب ثم انتقل إلى الرياض عام (1375هـ) وأنهى الابتدائية فيها والمعهد العلمي للمتوسطة والثانوية، ومن ثم كلية الشريعة وكان بها منتسبًا، وتخرج فيها سنة (1387- 1388هـ) وكان ترتيبه الأول، وكان من أبرز تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ محمد الصالح بن عثيمين يرحم الله الجميع، وكان رحمه الله صاحب قلم سيال أدهش من حوله ببراعة سبكه للكلمات وجودة معنى ألفاظه، وتوفي يومَ الثلاثاء السابع والعشرين من شهر الله المحرَّم سنة (1429هـ) عن عمر يناهز الرابعة والستينَ عامًا قضاها في العلم والإمامة والخطابة والقضاء والفُتيا والتدريس والتأليف وعضوية أو رئاسة المجامع العلمية ولجان الإفتاء وهيئاتِ العلماء.​