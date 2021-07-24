كتاب حراسة الفضيلة

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:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
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أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ملخص عن كتاب: حراسة الفضيلة **

كتاب شيق مفعم بالعاطفة الدينية، التي جاءت في لغة علمية شرعية أدبية، يتناول جانبًا مهمًّا من جوانب قضية المرأة في الإسلام حيث يفند الدعاوى المغرضة الهادفة إلى امتهان المرأة، بالدعوة إلى سفورها، ويوضح تكريم الإسلام للمرأة، بإبراز حقوقها في الإسلام، وتوضيح واجباتها، ويعرض ذلك كله من خلال الأدلة من الكتاب والسنة، هادفًا إلى إخراج رسالة للناس؛ لِـتَـثْبيتِ نساء المؤمنين على الفضيلة، وكشف دعاوى المستغربين إلى الرذيلة.
التصنيف الفرعي للكتاب: دراسات أسرية

المؤلفون
بكر بن عبد الله أبو زيد

الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد، وينتهي نسبه إلى بني زيد، ولد في أحد ضواحي الوشم سنة (1365هـ)، بدأ حياته العلمية في الكتاب ثم انتقل إلى الرياض عام (1375هـ) وأنهى الابتدائية فيها والمعهد العلمي للمتوسطة والثانوية، ومن ثم كلية الشريعة وكان بها منتسبًا، وتخرج فيها سنة (1387- 1388هـ) وكان ترتيبه الأول، وكان من أبرز تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ محمد الصالح بن عثيمين يرحم الله الجميع، وكان رحمه الله صاحب قلم سيال أدهش من حوله ببراعة سبكه للكلمات وجودة معنى ألفاظه، وتوفي يومَ الثلاثاء السابع والعشرين من شهر الله المحرَّم سنة (1429هـ) عن عمر يناهز الرابعة والستينَ عامًا قضاها في العلم والإمامة والخطابة والقضاء والفُتيا والتدريس والتأليف وعضوية أو رئاسة المجامع العلمية ولجان الإفتاء وهيئاتِ العلماء.
 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
13,255
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
حِرَاسَةُ الْفَضِيلَةِ

قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلًا عظيمًا‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 27‏]‏‏.‏

تأليف/ بكر بن عبد الله أبو زيد

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ‏.‏‏.‏ أما بعد‏:‏

فهذه رسالة نُخرجها للناس لِـتَـثْبيتِ نساء المؤمنين على الفضيلة، وكشف دعاوى المستغربين إلى الرذيلة، إذ حياة المسلمين المتمسكين بدينهم اليوم، المبنية على إقامة العبودية لله تعالى، وعلى الطهر والعفاف، والحياء، والغيرة حياة محفوفة بالأخطار من كل جانب، بجلب أمراض الشبهات في الاعتقادات والعبادات، وأمراض الشهوات في السلوك والاجتماعيات، وتعميقها في حياة المسلمين في أسوأ مخطط مسخر لحرب الإسلام، وأسوأ مؤامرة على الأمة الإسلامية، تبناها‏:‏ ‏(‏‏(‏النظام العالمي الجديد‏)‏‏)‏ في إطار نظرية الخلط ـ وهي المسماة في عصرنا ‏:‏ العولمة، أو الشوملة، أو الكوكبة - بين الحق والباطل، والمعروف والمنكر، والصالح والطالح، والسنة والبدعة، والسني والبدعي، والقرآن والكتب المنسوخة المحرفة كالتوراة والإنجيل، والمسجد والكنيسة، والمسلم والكافر، ووحدة الأديان، ونظرية الخلط هذه أنكى مكيدة، لتذويب الدِّين في نفوس المؤمنين، وتحويل جماعة المسلمين إلى سائمة تُسَام، وقطيع مهزوز اعتقادُه، غارق في شهواته، مستغرق في ملذّاته، متبلد في إحساسه، لا يعرف معروفًا ولا يُنكر منكرًا، حتى ينقلب منهم من غلبت عليه الشقاوة على عقبيه خاسرًا، ويرتد منهم من يرتد عن دينه بالتدريج ‏.‏

كل هذا يجري باقتحام الولاء والبراء، وتَسريب الحب والبغض في الله، وإلجام الأقلام، وكفّ الألسنة عن قول كلمة الحق، وصناعة الاتهامات لمن بقيت عنده بقية من خير، ورميه بلباس‏:‏ الإرهاب والتطرف والغلو والرجعية، إلى آخر ألقاب الذي كفروا للذين أسلموا، والذين استغربوا للذين آمنوا وثبتوا، والذين غلبوا على أمرهم للذين استُضعفوا‏.‏

ومِن أشأم هذه المخاطر، وأشدّها نفوذًا في تمييع الأمة، وإغراقها في شهواتها، وانحلال أخلاقها، سعي دعاة الفتنة الذين تولوا عن حماية الفضائل الإسلامية في نسائهم ونساء المؤمنين، إلى مدارج الفتنة، وإشاعة الفاحشة ونشرها، وعدلوا عن حفظ نقاء الأعراض وحراستها إلى زلزلتها عن مكانتها، وفتح أبواب الأطماع في اقتحامها، كل هذا من خلال الدعوات الآثمة، والشعارات المضللة باسم حقوق المرأة، وحريتها، ومساواتها بالرجل ‏.‏‏.‏ وهكذا، من دعوات في قوائم يطول شرحها، تناولوها بعقول صغيرة، وأفكار مريضة، يترجلون بالمناداة إليها في بلاد الإسلام، وفي المجتمعات المستقيمة لإسقاط الحجاب وخلعه، ونشر التبرج والسفور والعري والخلاعة والاختلاط، حتى يقول لسان حال المرأة المتبرجة‏:‏ ‏(‏هَـيْتَ لكم أيها الإباحيون‏)‏ ‏.‏

وقد تلطفوا في المكيدة، فبدؤوا بوضع لبنة الاختلاط بين الجنسين في رياض الأطفال، وبرامج الأطفال في وسائل الإعلام، وركن التعارف بين الأطفال، وتقديم طاقات ـ وليس باقات ـ الزهور من الجنسين في الاحتفالات، وهكذا يُخترق الحجاب، ويُؤسَّس الاختلاط، بمثل هذه البدايات التي يستسهلها كثير من الناس‏!‏‏!‏

وكثير من الناس تغيب عنهم مقاصد البدايات، كما تغيب عنهم معرفة مصادرها، كما في تجدد الأزياء ـ الموضة ـ الفاضحة الهابطة، فإنها من لدن البغايا اللائي خسرن أعراضهن، فأخذن بعرض أنفسهن بأزياء متجددة، هي غاية في العري والسفالة، وقد شُحنت بها الأسواق، وتبارى النساء في السبق إلى شرائها، ولو علموا مصدرها المتعفن، لتباعد عنها الذين فيهم بقية من حياء ‏.‏

ومن البدايات المحرمة

‏:‏ إلباس الأطفال الملابس العارية، لما فيها من إيلاف الأطفال على هذه الملابس والزينة، بما فيها من تشبه وعُريّ وتهتك‏.‏

وهكذا سلكوا شتى السبل، وصاحوا بسفور المرأة وتبرجها من كل جانب، بالدعوة تارة، وبالتنفيذ تارة، وبنشر أسباب الفساد تارة، حتى صار الناس في أمر مريج، وتَزلْزَل الإيمان في نفوس كثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم‏.‏

إذًا ‏!‏‏!‏ لابد من كلمة حق ترفع الضَّيم عن نساء المؤمنين، وتدفع شر المستغربين المعتدين على الدين والأمة، وتُعْلِن التذكير بما تعبّد الله به نساء المؤمنين من فرض الحجاب، وحفظ الحياء والعفة والاحتشام، والغيرة على المحارم، والتحذير مما حرّمه الله ورسوله من حرب الفضيلة بالتبرج والسفور والاختلاط، وتفقأ الحصرم في وجوه خونة الفضيلة، ودعاة الرذيلة، ليقول لسان حال العفيفة‏:‏

إليكَ عني ‏!‏ إليكَ عني ** فَلَسْتُ منك ولستَ مني

ولِـيُثَبِّت الله بها من شاء من عباده على صيانة محارمهم، وصون نسائهم من هذه الدعوات، وأنه لا مجال لحمل شيء منها محمل إحسان، لما يشاهده المسلمون من تيار الخلاعة والمجون والسفور، وشيوع الفاحشة في عامة المجتمعات الإسلامية التي سرت فيها هذه الدعايات المضللة ‏.‏

بل إن الصحافة تسفّلت في النقيصة، فنشرت كلمات بعض المقبوحين بإعلان هواية مقدمات البغاء، مثل‏:‏ المعاكسة، وقول بعض الوضعيين‏:‏ إنه يهوى معاكسة بنات ذوي النسب، وهكذا من صيحات التشرد النفسي، والانفلات الأخلاقي‏.‏

وليتق الله امرؤ من أب أو ابن أو أخ أو زوج ونحوهم، ولاّه الله أمر امرأة أن يتركها تنحرف عن الحجاب إلى السفور، ومن الاحتشام إلى الاختلاط، والحذر من تقديم أطماع الدنيا وملاذّ النفوس على ما هو خير وأبقى من حفظ العِرض، والأجر العريض في الآخرة ‏.‏

وعلى نساء المسلمين أن يتقين الله، وأن يسلمن الوجه لله، والقيادة لمحمد بن عبدالله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا يلتفتن إلى الهمل دعاة الفواحش والأفن‏.‏

ومن كان صادق الإيمان قوي اليقين تحصن بالله، واستقام على شرعه‏.‏

والآن هذه رسالة تنير السبيل في ‏:‏

أصول في الفضيلة وحراستها وحث المؤمنات على التزامها ‏.‏

وفي كشف دعاة المرأة إلى الرذيلة وتحذير المؤمنات من الوقوع فيها ‏.‏

وبالفصل الأول يعلم قطعًا الرد على الثاني ‏.‏

وفيما ذُكر ـ إن شاء الله ـ مقنع وهداية، وعظة وكفاية، لمن نوَّر الله بصيرته، وأراد هدايته وتثبيته، وكل امرئٍ حسيب نفسه، فلينظر موضع صَدَره وورده، وقد أبلغت وحسبي الله ونعم الوكيل ‏.‏

هذا وإن هذه الرسالة خلاصة انتَـخَلْتها واستخلصتها من نحو مئتي كتاب ورسالة ومقالة عن المرأة، عدا كتب التفسير والحديث والفقه ونحوها، ولم أرد إثقال هذه الرسالة بعزو بعض العبارات والجمل إلى مواضعها، اكتفاءً بهذه الإشارة، وإن مما يثبِّت الله به قلوب المؤمنين والمؤمنات، إظهار جملة من اللفتات لأسرار التنـزيل في عدد من الآيات، وفي هذه الرسالة طائفة مباركة منها، كما ستراه في مثاني الصفحات‏.‏

وأسأل الله سبحانه أن يُلْبِسَها حُلَل القبول، والحمد لله رب العالمين ‏.‏

المؤلف

بكر بن عبد الله أبو زيد

/ 1420هـ
 
زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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النقاط
2,256
الجنس
أنثى
الفصل الأول في ذكر عشرة أصول للفضيلة
الأصل الأول وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة
وهذا طرف مما اختص به كل واحد منهما
الأصل الثاني الحجاب العام
الأصل الثالث الحجاب الخاص
المسألة الأولى: تعريف حجاب المرأة شرعا:
المسألة الثانية: بم يكون الحجاب؟
المسألة الثالثة: أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين:
المسألة الرابعة: في فضائل الحجاب:
الأصل الرابع قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية، وخروجها منه رخصة تقدر بقدرها
الأصل الخامس الاختلاط محرم شرعا
الأصل السادس التبرج والسفور محرمان شرعا
والتبرج يكون بأمور
الأصل السابع لما حرم الله الزنى حرم الأسباب المفضية إليه
الأصل الثامن الزواج تاج الفضيلة
من مقاصد النكاح
الأصل التاسع وجوب حفظ الأولاد عن البدايات المضلة
الأصل العاشر وجوب الغيرة على المحارم وعلى نساء المؤمنين
الفصل الثاني كشف دعاة المرأة إلى الرذيلة
توجيه النقد
 

المرفقات

  • Noor-Book.com حراسة الفضيلة (1).pdf
    2.1 MB · المشاهدات: 0
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