واحد ضاعلو ولدو فا السوق .دار .دار .دار .دار و ملقهش والغاشي كان بزاف

لقى مزطول قاعد قالو مشفتش وليدي ؟

قالو المزطول: أرواح معايا .. قالو ليوم لازم نلقى وليدي!!

قالو المزطول امشي معايا او متخافش... .. .. طلعو للباطيمة فوق السطح وما خلاهش يطلع بالمصعد طلعو على الدروج وكل طابق يسألو وين رانا رايحين!!!

ويقلو المزطول اطلع دوك نفهمك عيا الرجل و تقطعتلو النفس مسكين .

واخيرا وسلو السطح .. .. سقساه وين راه وليدي !!

قلو ارواح تشوف فوق السطح... طلع فوق السطح ..

قالو المزطول شفت هادو الناس كلهم .

قالو ايه شتهم ... قالو المزطول من هادو الناس كامل ماسقسيتهمش جاي تسقسي فيا انا هههههه