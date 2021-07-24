واحد ضاعلو ولدو فا السوق .دار .دار .دار .دار .

Chicobustan

Chicobustan

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
409
النقاط
541
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
واحد ضاعلو ولدو فا السوق .دار .دار .دار .دار و ملقهش والغاشي كان بزاف
لقى مزطول قاعد قالو مشفتش وليدي ؟
قالو المزطول: أرواح معايا .. قالو ليوم لازم نلقى وليدي!!
قالو المزطول امشي معايا او متخافش... .. .. طلعو للباطيمة فوق السطح وما خلاهش يطلع بالمصعد طلعو على الدروج وكل طابق يسألو وين رانا رايحين!!!
ويقلو المزطول اطلع دوك نفهمك عيا الرجل و تقطعتلو النفس مسكين .
واخيرا وسلو السطح .. .. سقساه وين راه وليدي !!
قلو ارواح تشوف فوق السطح... طلع فوق السطح ..
قالو المزطول شفت هادو الناس كلهم .
قالو ايه شتهم ... قالو المزطول من هادو الناس كامل ماسقسيتهمش جاي تسقسي فيا انا هههههه
 
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