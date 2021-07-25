تعزية -البقاء لله.. الصحفي كريم بوسالم.. في ذمة الله

السلام عليكم إخواني وأخواتي

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بقلب يملئه الحزن والأسى والرضاء بقضاء الله وقدره

نعزي انفسنا وأهل الفقيد والجزائر -في فقدان ركيزة من ركائز الصحافة الجزائرية

الصحفي كريم بوسالم في ذمة الله